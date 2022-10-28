Проплакал сутки на дереве: кота Тишку спасли в Биробиджане

Тишку заметил неравнодушный сосед Фото: скриншот из видео

Сотрудники МЧС из ЕАО вновь пришли на помощь животному. На этот раз она понадобилась коту Тишке из Биробиджана. Животное сутки просидело на дереве, истошно мяукая в попытках привлечь внимание. Хозяйка у питомца есть, она живет на первом этаже. Видимо, кот удрал из окна, пока женщины не было дома.

- Спасателей вызвал житель пятиэтажки, напротив которой растет дерево. Мужчина с вечера слышал мяуканье, но разглядел кота только на следующий день, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Минчакова, представитель ГУ МЧС России по ЕАО.

Забрался Тишка действительно очень высоко, на самую крону. Высота дерева по уровню как крыша шестиэтажки. Кот балансировал на ветках, пытаясь удержаться, но лапы то и дело соскальзывали.

Когда сотрудники прибыли на место, их окружила толпа соседей. Жильцы очень переживали и поддерживали мужчин. Чтобы спасти Тишку, потребовалась автолестница. Спасатели смогли залезть наверх и спустить котика вниз.

Тишку забрали себе неравнодушные зрители спасательной операции. Сейчас кот уже вернулся к хозяйке, его жизни ничего не угрожает. Наверное, и от форточек теперь будет держаться подальше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Зажало в тисках между зданиями: жители ЕАО спасли застрявшую в узкой щели кошку

Сотрудники МЧС спасли застрявшую в гаражах кошку из ЕАО (подробнее)

Повреждены внутренние органы: в Хабаровске пытаются спасти щенка, выброшенного хозяином с балкона

У щенка, выброшенного в Хабаровске из окна, выявили внутренние повреждения и кровотечение (подробнее)

Если у вас есть домашнее животное, приглашаем принять участие в нашем фотоконкурсе «Собаки и кошки с обложки». Загрузите в специальную форму фотографию вашего любимца и выигрывайте призы от наших спонсоров