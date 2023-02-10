Рисковал жизнью, чтобы спасти человека: полицейский вынес мужчину из огня в Николаевске

Михаил Услонцев Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Полицейский спас мужчину при пожаре в Николаевске-на-Амуре. Михаил Услонцев заметил горящий дом и, не раздумывая, бросился внутрь на выручку жильцам. Рискуя собственной жизнью, он смог спасти человека, который остался жив благодаря внимательности сотрудника.

УВИДЕЛ ОГОНЬ И РИНУЛСЯ ВНУТРЬ

5 февраля 24-летний полицейский отдельного взвода ППСП ОМВД России по Николаевскому району Михаил Услонцев находился на дежурстве и патрулировал улицы вместе с инспектором ГИБДД. В девять вечера напарники проезжали мимо дома по Луначарского, 37. Тогда мужчины увидели, что от здания исходит сильный дым. Полицейские припарковали автомобиль и бросились на помощь.

Последствия того пожара Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

- Я сказал инспектору, чтобы он вызывал пожарную охрану и скорую, а сам последовал на территорию дома. Все вокруг было в дыму, поэтому я почти ничего не видел. Когда я открыл дверь, с потолка на меня рвануло пламя. Мне пришлось ползти в дом на коленях, - рассказал «КП» - Хабаровск» Михаил Услонцев.

Сотрудник обнаружил лежащего на полу без движения мужчину. Михаил вынес его на улицу и оказал доврачебную помощь. Как только пострадавший пришел в сознание, то сказал полицейскому, что дома он был не один. Мужчина вновь попытался войти в здание, но огонь разгорелся еще сильнее и заблокировал путь.

Огонь уничтожил все помещение Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

- Пламя было очень сильным, особенно возле входной двери. Мы закрыли дверь, чтобы снизить приток кислорода внутрь, а в это время уже подъехали пожарные, которые приступили к тушению.

К сожалению, второй пострадавший не выжил. Но благодаря Михаилу один из мужчин уцелел и сейчас очень благодарен своему спасителю. Поступок отважного мужчины не остался незамеченным и в администрации Николаевска, сотруднику выразили благодарность. Кроме того, руководство Михаила также поощрит полицейского за героизм на службе.

Один из жильцов погиб Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

ВСЕГДА НАЧЕКУ

Это не первый случай, когда Михаил показывает себя на работе с лучшей стороны. Ранее он также участвовал в задержании преступников, которые проникли в отделение банка и пытались вскрыть банкомат с наличными. Вместе с напарником он увидел припаркованный у здания автомобиль. Это показалось полицейским подозрительным, тогда мужчины решили проверить, что происходит внутри. Сотрудники обнаружили грабителей, которые пытались похитить деньги, всего в банкомате на тот момент находилось чуть меньше шести миллионов рублей.

- В такие моменты я не чувствую страха, я об этом не думаю. Служить в полицию я пошел, чтобы помогать людям, ловить преступников и спасать жизни, - говорит Михаил.

Сейчас мужчина проходит обучение, он хочет сменить направление работы и стать инспектором ДПС. Михаил постоянно самосовершенствуется и изучает новое. Свободное время он посвящает любимым хобби: рыбалке и охоте, а еще спорту. Также Михаил любит проводить время с 20-летней женой Светланой, она работает воспитателем в детском саду и гордится подвигами супруга.

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