Секретное видео: девушки стрясли со знакомого деньги, чтобы его позорные кадры не утекли в Сеть в Хабаровском крае

Кэш в 125 тысяч рублей девушки потратили на развлечения, выпивку и еду. Фото тематическое Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Обычная молодежная тусовка обернулась для жителя Хабаровского края чередой ненужных проблем. Отдыхая в компании, как это обычно бывает, молодежь расслабилась и позволила себе лишнего в плане поведения. И, как это уже заведено, развлечения были засняты на камеру мобильного телефона.

Что такого было на видео - в УМВД России по Хабаровскому краю не рассказали, но совершенно точно содержание заставило главного героя видео трижды заплатить шантажисткам, чтобы ролик не распространился в массы.

- Они вместе проводили время, употребляли алкоголь, - рассказывает «КП» - Хабаровск» Ирина Щеголева, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Хабаровскому краю.

После того злополучного вечера девушки решили использовать снятое, они угрожали слить видео, на котором мужчина представал не в самом благонравном виде. Чтобы не опозориться, ему пришлось им заплатить. Трижды.

- Вымогательством девушки занимались по телефону, оперативные мероприятия были проведены для подтверждения его слов, - говорит Ирина Щеголева.

31-летний молодой человек за несколько месяцев перечислил своим шантажисткам не меньше 125 тысяч рублей. Девушки не были обременены обязательствами в виде работы, и получаемый кэш они тратили на развлечения, алкоголь и еду. Молодой человек не выдержал такого систематического давления и обратился за помощью в полицию.

- Мужчина сообщил, что двое его знакомых вымогают у него денежные средства за нераспространение видео с его участием. Приятельницы отдыхали с заявителем в одной компании и сняли ролик, порочащий его честь и достоинство, - рассказали в краевом УМВД.

На фигуранток завели уголовное дело по статье «Вымогательство», провели расследование и уже с обвинительным заключением отдали в суд. В содеянном девушки признались. Теперь шантажисткам грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

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