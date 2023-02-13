«Она сказала - давай поженимся»: история любви сотрудников ФССП из Хабаровского края

Вся семья в сборе Фото: предоставлено героем публикации

Удивительная история двух судеб переплелась в Хабаровском крае. Константин и Надежда Рыбинские встретились еще в детстве в Комсомольске-на-Амуре и до сих пор живут душа в душу.

- Мы знакомы с третьего класса. Вместе учились в одной школе до девятого. Потом Надежда перешла в другую школу, - рассказал «КП» - Хабаровск Константин Рыбинский.

После окончания школы дороги героев не разошлись и они поступили в один университет. Как оказалось, даже на одну специальность. Совместная учеба переросла в нечто большее. Так между Константином и Надеждой зародились чувства.

- До свадьбы мы встречались на протяжении полутора лет. На пятом курсе мы поженились. Предложения как такового не было. Супруга спросила: «Давай поженимся?». Я согласился.

В ноябре 2002 года Константин Рябинский пришел работать в службу судебных приставов Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района. А уже в конце декабря в молодой семье случилось пополнение. Сына назвали Вячеслав.

Несколько лет спустя в этот же отдел на должность делопроизводителя пришла работать Надежда. Ее выбор не был случайным. Не только ее муж, но и отец Юрий Пантелеевич Юрченко трудился судебным приставом до самой пенсии.

В 2003 году на свет появился второй ребенок - дочь Екатерина. Счастливая семья в 2011 году переехала в Хабаровск. Уже в краевой столице Константина приняли работать на должность судебного пристава по обеспечению деятельности судов. Продвижение по карьерной лестнице не заставило себя долго ждать. Сначала Константина назначили на должность заместителя начальника отдела, а сейчас он - старший смены в специализированном отделе по обеспечению деятельности хабаровского краевого, арбитражного и военных судов.

Надежда тоже продолжила службу в Хабаровске. Сначала работала на должности ведущего специалиста - экспертом отдела государственной службы и кадров УФССП. В настоящее время она работает судебным приставом.

Как признаются герои, напряженная работа не является преградой счастливой семейной жизни.

- Мы в браке уже 21 год. У нас трое детей. Старшему сыну Вячеславу - 21 год, дочери Екатерине - 20 лет, а младшему сыну Николаю - шесть лет. В этом году пойдет в школу.

Вячеслав учится на четвертом курсе Дальневосточного государственного университета путей сообщения по специальности «Пожарная безопасность». После окончания учебного заведения он мечтает работать в МЧС России. Екатерина - студентка третьего курса Российской правовой академии. После выпуска она планирует пойти по стопам родителей - в службу судебных приставов. Младший Николай пока еще ходит в детский сад. Как признаются родители, в нем уже ощущаются задатки старшего брата.

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