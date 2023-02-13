«Спустя 16 лет мы продолжаем удивлять друг друга»: пара из Росгвардии рассказала свою историю любви в Хабаровске

"На работе мы коллеги, а дома - самые близкие люди" Фото: предоставлено героями публикации

Их история началась 17 лет назад, юная 24-летняя Наталья только пришла служить во вневедомственную охрану, ее будущий муж Игорь трудился тогда в отделе технических средств старшим инспектором по особым поручениям. Два человека, которые создали прекрасную крепкую семью, в то время и подумать не могли, что повстречают своих вторых половинок прямо на работе и будут жить душа в душу и воспитывать двух замечательных дочерей.

Наталья родилась в Приморском крае, сейчас трудится инспектором по особым поручениям в отделе организационно-аналитической работы управления вневедомственной охраны по Хабаровскому краю. Игорь - занимает должность начальника отдела организации внедрения и эксплуатации инженерно-технических средств охраны и безопасности в том же управлении. А начинал свою карьеру в должности милиционера группы задержания.

Как часто это бывает, сначала мужчина и женщина проявляли друг к другу дружеское внимание, но все изменилось после поездки управления на природу. Игорь начал ухаживать за Натальей, а уже через месяц сделал предложение выйти за него замуж.

Наталья и Игорь женаты уже 16 лет Фото: предоставлено героями публикации

На вопрос, что больше всего привлекает пару друг в друге, Наталья говорит, что Игорь очень ответственный и надежный человек, и это качество проявляется во всем, от работы до семьи и быта. А в Наталье мужчине нравится ее нежность, красота и обаяние. Девушка зацепила его так сильно, что уже в первые дни ухаживаний он понял – Наталья – его вторая половина.

Предложение мужчина сделал утром, в машине общего знакомого, когда пара ехала на работу.

- Помню, где-то в октябре месяце один из наших общих знакомых спросил, когда свадьба, а Игорь ответил - «хоть завтра». Я восприняла такой быстрый ответ как шутку, но своим поведением и отношением Игорь показывал и доказывал серьезность своих слов, - говорит Наталья.

А затем начались приятные хлопоты – подготовка к самому знаменательному событию в жизни.

- В июне 2006 года на свадьбе знакомых я поймала букет невесты, он буквально прилетел прямо мне в руки. Обычно я наблюдала, что девочки забирали, вырывали букет друг у друга, поэтому особо не любила принимать участие в такой традиции. А тут я вышла как все незамужние девушки, помню, невеста еще тогда предупредила, что на краю букета какая-то бусинка, чтобы не повредили пальцы, когда ловили букет. В следующий момент я увидела, что букет летит прямо в меня, мне оставалось только лишь поднять руки и поймать его, - рассказывает героиня истории.

Игорь сделал предложение Наталье уже через месяц после начала отношений Фото: предоставлено героями публикации

- Свадьбу сыграли с размахом. Выкуп невесты сделали заказной, два оператора снимали с 9 утра до часу ночи. Были приглашены самые близкие люди, гостей было около 50 человек. В основном, это были родственники, конечно, хотелось пригласить еще многих знакомых, но финансово мы были немного ограничены, тем не менее. Свадьба получилась очень красивая.

Один из самых ярких моментов на свадьбе, который запомнился Наталье, произошел во время конкурса. По залу пустили две пары ползунков – синего и розового цветов. Гости клали в них деньги, и по итогу, какие ползунки соберут больше купюр – тот и родится у молодоженов. В один момент, когда ползунки дошли до родителей невесты, мама выдала папе 1000 рублей, что бы тот положил в синие ползунки, Наталья говорит, что папа ее тогда был, кажется, самым счастливым и был уверен что в синих ползунках сумма окажется больше. Но в итоге мама девушки резко переломила ситуация – когда до нее дошли розовые ползунки, она вытащила пятитысячную купюру и положила за девочку.

Мама Натальи тогда как в воду глядела, у пары растут две дочки – Яна и Диана, старшей сейчас уже 15 лет, а младшей – 8, причем обе дочери сильно похожи на папу. Дочки обе танцуют, старшая обладательница 2 золотых медалей ГТО, помимо этого играет в футбол и делает в спорте успехи. Младшая пока только начинает погружаться в спортивную жизнь, но уже занимается в группе чир-лидерства. Дети творческие и талантливые, всегда могут сделать поделку или нарисовать рисунок. Ежегодно принимают участие в конкурсах, которые проводятся Управлением.

Супруги воспитывают двух дочерей - Яну и Диану Фото: предоставлено героями публикации

Наталье и Игорю никогда не бывает скучно, отношения работе не мешают, а даже наоборот, пара всегда может посоветоваться друг с другом и обсудить рабочие вопросы, дела, новости.

- На службе, конечно, мы, в первую очередь коллеги друг для друга, ну а дома мы близкие и родные люди. В домашних стенах переключаемся на детей и быт, не забываем радовать друг друга сюрпризами. Игорь очень внимательный, один из неожиданных и особенно запомнившийся романтический поступок с его стороны, когда он подарил мне цветы именно в свой день рождения. Я же, в свою очередь, тоже устраиваю сюрпризы мужу, особенно в дни рождения и годовщину свадьбы.

Однажды Наталья решила организовать сюрприз и отвезти мужа на ужин в Матвеевскую слободу, а в тот день его задержали на совещании, женщина прождала в машине два часа с ребенком, и уже не хотела никуда ехать, но планы не изменила. Ребенка оставили с няней, и пара отправилась на романтический ужин.

- По дороге мужу было очень интересно, куда я его везу. Он пытался угадывать, и одна из версий, когда мы подъезжали к аэропорту он с большим удивлением и на полном серьезе спросил «Наташа, мы куда то летим?». Такой вопрос из его уст прозвучал очень забавно и весело, а также это было неожиданно для меня. Думаю, в следующий раз я организую неожиданную поездку самолетом.

Пара всегда вместе. Дома, на работе, на отдыхе… какого-то особенного секрета у них нет, они просто любят друг друга, уважают и поддерживают, именно на этом, по мнению пары, и заключается хороший и прочный брак. Это крепкая семья с традиционными ценностями и устоями, супруги живут в согласии уже много лет, обожают своих девочек, и показывают им на собственном примере, что настоящая любовь существует.

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