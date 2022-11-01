Быть «Пятерочке» или не быть: представители «Самбери» прокомментировали слухи о продаже магазинов

В «Самбери» опроввергли продажу доли сети Фото: социальные сети «Самбери»

Более года не утихают слухи о том, что крупнейшая федеральная торговая сеть X5 Group планирует завоевать не только Хабаровский край, но и весь Дальний Восток, открыв не менее сотни «красненьких» магазинов в течение трех лет.

В 2021 году такие сети как «Самбери», «Красный Яр» (Красноярск - прим. ред.) и «Слата» (Иркутск - прим. ред.) объединились в масштабный холдинг «Восточный союз», однако уже в августе 2022 года сибирские сети приняли предложение о продаже контролирующих долей в пользу X5 Group. В октябре началось оформление сделки. Вслед за этим поступили предположения о том, что дальневосточная сеть присоединится к другим ретейлерам и продаст долю.

- У нас нет такой информации, - рассказали «КП» - Хабаровск» в отделе маркетинга торговой сети «Самбери».

Аналогичный ответ проследовал от Алексея Заборовского, директора департамента развития территорий.

Напомним, в сентябре 2022 года X5 Group подписала соглашение о сотрудничестве с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Оно предполагает начало деятельности торговой сети на территории Дальневосточного федерального округа. Стороны договорились объединить усилия по развитию продовольственного рынка. Проведение экспертной оценки территорий и инфраструктуры ожидается до первого квартала 2023 года.

В то же время у сети «Самбери» уже имеется вся необходимая инфраструктура и распределительные центры на Дальнем Востоке. Сейчас на территориях Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской и Еврейской автономной областях работают 30 гипермаркетов и 12 супермаркетов. Кроме этого, в состав ретейлера входят развивающиеся магазины «у дома» под брендами «Раз Два» и «Самбери-экспресс».

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