Находят лишь останки и порванные цепи: тигр растерзал трех собак под Хабаровском

Хозяева обнаруживают пустые будки без питомцев и тигриные следы Фото: предоставлено героем публикации

Село Кутузовка находится в 130 километрах от Хабаровска. С декабря жители населенного пункта в страхе: на их собак охотится тигр, и возможно, даже не один. Особенно сильно пострадала жительница одного из домов по улице Центральной. Буквально за несколько дней она лишилась трех верных сторожей. Это не первые потери для женщины, шесть лет назад она уже обращалась в ведомства с подобной проблемой. В этот раз вызвала участкового и охотоведов.

- Охотовед приехал, вышел из машины: линеечка в руках, сантиметров 20-25. А у нас в это время гуляли домашние таксы. Они след тигра взяли, пошли по этому следу, но недалеко, мы не пускали. Так вот, этот охотовед сказал, что собаки ему мешают, и пока они тут бегают, тигры к нам ходили и будут ходить. И уехал, - поделилась с «КП» - Хабаровск» Татьяна Данилено, жительница Кутузовки.

На снегу остаются следы борьбы животных Фото: предоставлено героем публикации

По словам пострадавшей, она даже предлагала поставить капкан с телом убитой собаки, чтобы заманить и отловить тигра.

- У нас 45 обращений о нападении тигра на собак. Мы на все эти сообщения выезжаем, проверяем их. Наша задача - убедиться, больной тигр или нет. Если больной, пишем в Росприроднадзор регламент в Москву. Уведомляем, что его нужно изъять. И только они принимают решение, что нужно отловить этого тигра. Мы без этого разрешения ничего сделать не можем, - объяснил Юрий Колпак, и. о. начальника управления охотничьего хозяйства по Хабаровскому краю.

В будке больше некому жить Фото: предоставлено героем публикации

Тем не менее в ведомстве не отрицают обязанность предупреждать жителей населенных пунктов о возможном нападении тигров. Говорят, Кутузовку оповещали об этом три раза. Советовали не выпускать собак из дома, либо установить для них вольеры, куда тигр не сможет проникнуть. В одном и жители поселения, и охотоведы согласны: зверь выходит на охоту из-за нехватки пищи в тайге. Предприятия вырубают леса, и поэтому умирает дичь, пригодная полосатым хищникам для корма.

Звери рвут цепи Фото: предоставлено героем публикации

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