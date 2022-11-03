«Врагов у нее достаточно»: что известно о продавщице из Биробиджана, которая судится с Dior

Ольга Бридова оказалась человеком-невидимкой Фото: Скриншот с видео

Дело богатейшего модного дома Dior против продавщицы из Биробиджана обрастает новыми подробностями. Напомним, что Ольга Бридова попалась на продаже фейковой сумки бренда, за что была оштрафована. Об этом узнали в Dior и потребовали у биробиджанки возместить ущерб в 146 тысяч рублей.

КУТЮР ИЗ КНР

В 2018 году 61-летняя Ольга Бридова работала продавцом в магазине «Клатч» биробиджанского ЦУМа. В ассортименте женская одежда, бижутерия и сумки, да непростые, а фабричные. Так торговцы копеечными китайскими товарами оправдывают 200-300-процентную накрутку: «На фабрике отшито! Лет пять проходите точно!».

В июле в рамках профилактического рейда в магазин наведался полицейский, который среди фабричных сумок нашел аксессуар с надписью Dior. Всего за 4600 рублей. Такому подарку от люксового бренда обрадовались бы все модницы мира. Правда, если бы он был оригинальным.

- В отношении женщины был составлен административный протокол по статье «Производство в целях сбыта либо реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака…», поскольку она сказала, что товар принадлежит ей лично. Суд, в силу ее возраста и дохода, принял решение обязать ее выплатить штраф - пять тысяч рублей. Что она и сделала, - прокомментировала Оксана Ткачева, официальный представитель УМВД РФ по ЕАО.

«ТАКИЕ РОЖДАЮТСЯ ОДИН НА МИЛЛИОН»

Это был первый и последний рейд по душу продавцов контрафакта на памяти старожилов ЦУМа. Да и соседних торговых центров тоже. Сотрудники удивлялись: «Пришли-то именно в «Клатч», намекая на происки конкурентов и недоброжелателей. И оказалось, что на это есть причины.

- Это кто-то навел, и дураку понятно. Врагов у нее достаточно, и она идет дальше по такому же пути, ей по барабану. Многие покупатели и коллеги отзываются о ней недоброжелательно. Ходят слухи, что хозяйка магазина, когда узнала, что Ольга ее обманывала, уволила ее и запретила пускать на порог. Такие люди, конечно, рождаются один на миллион, - поделилась Валерия Юхова (имя изменено), бывшая коллега Ольги Бридовой.

- ВЫ ОЛЬГА? - НЕТ!

Ольга Бридова оказалась человеком-невидимкой. Все знакомы с ней, но ни у кого нет ее контактов и никому не известно ее местонахождение. Сотрудники биробиджанского ЦУМа разводят руками: «Мы с ней не общаемся. Заходит иногда».

- Я не знаю, кто такая Ольга. Я не буду ни на какие вопросы отвечать. Сумочку будете брать? До свидания. Я первый день здесь работаю. Выйдите из магазина. Я продавец, я с вами разговаривать не хочу, - сказала Алена, продавщица магазина «Клатч».

- Она в «Клатче» уже не работает. Но сюда заходит, мы ее иногда видим, - рассказала Ольга Чащина, администратор ЦУМа.

И ровно в этот момент в соседней точке сидит темноволосая высокая женщина с пальцами в кольцах. «Не отсвечивает», периодически выглядывает из киоска, чтобы посмотреть, ушли ли журналисты. Иногда перекидывается словами с продавцами из соседних точек. Теми самыми, которые не знают ничего об Ольге Бридовой. Хотя разговаривают в данный момент с ней.

На скрытную пенсионерку указала одна из ее бывших коллег. Сама Ольга, как только поняла, что ее раскрыли, открестилась от своей личности, заявив: «Я не имею к ней (Бридовой - прим. ред.) никакого отношения» и деловым советом отправила к ее юристу.

- Найдите ее юриста, он вам все изложит. Сходите к нему, я вам даю хороший совет. Найдите его где-нибудь, выйдите, в суды сходите, и он вам такой ответ даст. А если вы будете меня доставать вопросами, значит, я сейчас позвоню в полицию. Я занята, разговор исчерпан. Пойдемте, я двери закрою, - сказала Ольга Бридова.

УПОРНАЯ ТЯЖБА

Юрист продавщицы взял аналогичный курс на «отшивание» и разговаривать наотрез отказался. Владелица «Клатча» - тоже. Даже когда появилась версия о том, что на самом деле все может обстоять немного по-другому.

- Ольга могла сказать, что это ее сумка, специально. Так она заплатила всего пять тысяч рублей, в противном случае владелицу магазина оштрафовали бы на 100 тысяч рублей. Весомые деньги, я бы так и сделала. Ну, если бы знала, что ко мне «Диоры» и «Гуччи» не прицепятся, - поделилась Евгения Смолякова (имя изменено), бывшая коллега Ольги Бридовой.

Так или иначе, дело Dior против пенсионерки из глубинки продолжается. Вереница судов - апелляций - кассаций тянется с 2018 года. Сперва иск Dior был удовлетворен, затем Ольга смогла оспорить это решение. Но модный дом сумел перетянуть одеяло на себя в суде кассационной инстанции. В итоге спор дошел до российского Верховного суда.

- Сумка производства КНР по цене 4600 рублей продана не была, аналогов среди оригинальной продукции не имеет. Помимо этого, торговых точек в Биробиджане, а также в Еврейской автономной области, реализующих оригинальные аналогичные товары компании, не имеется, - говорится в определении Верховного суда РФ.

Решение о выплате штрафа было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение. Чем все закончится - будет ясно позже.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:

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