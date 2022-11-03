Тактика, оборона, захват: солдаты Хабаровского края отправляются в зону СВО только после переподготовки

Солдаты проходят переподготовку на полигонах
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Частичная мобилизация, по заявлению первых лиц государства, в России завершилась. Военнослужащие уже находятся в воинских частях и проходят необходимую переподготовку, но после того как мужей, братьев, отцов и сыновей забрали, родные и близкие начали задаваться вопросами - как именно будет проходить переобучение, достаточно ли будет солдатам тех навыков, которые они имеют, чтобы отправиться в зону проведения спецоперации?
С такими вопросами жители Хабаровского края обращаются в общероссийский народный фронт, им важно знать, что с мобилизованными все в порядке, что они сыты, живут в тепле и получают необходимые профессиональные навыки.
Представители ОНФ съездили на полигон и посмотрели, действительно ли призванных переобучают навыкам ведения боя, как солдаты отрабатывают поставленные задачи, что входит в программу подготовки и прочее.
- Сегодня ребята проходят обучение на полигоне, где отрабатывают оборонительные и наступательные навыки, которые они ранее получили. После данного боевого слаживания отцы-командиры будут подводить итоги и указывать на те недостатки и положительные примеры, которые были отработаны в рамках занятий, - сказал Юрий Рошка, руководитель исполкома хабаровского отделения Общероссийского народного фронта.
ОНФ не впервые выезжает на полигоны и видит, что с каждым разом бойцы ведут себя все более профессионально, их действия становятся слаженными и систематизированными.
- Мы не в первый раз наблюдаем учения и видим, как навыки бойцов с каждым днем становятся слаженнее, и чувствуется коллективная ответственность в составе взвода, роты по выполнению поставленной задачи, - рассказали в ОНФ.
После того как проходят учения на полигонах, командиры проводят с бойцами разборы полетов. Коллективно разбираются ошибки, идет совместный поиск путей решения. Не забывают на таких собраниях и отметить тех, кто отличился и выполнил задачу на отлично.
Переживать о том, как живут и чувствуют себя мобилизованные в воинских частях - не стоит. Солдатам всего хватает. Накануне в части с инспекцией побывали зампред правительства Хабаровского края, военком и представитель ОНФ. Они посмотрели, как устроен быт мобилизованных, и пообщались с солдатами. Оказалось, недостатка в еде или витаминах на местах нет, на раздаче в столовых полно еды, овощей, хлебобулочных изделий, масла и конфет.
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