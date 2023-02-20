14 февраля Дарья с мужем арендовали вертолет Robinson 44 Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Мне сегодня 34», - написала в соцсетях Дарья Мартыненко из Хабаровска. Свой день рождения последние три года женщина предпочитала отмечать вместе с семьей на Сахалине. 14 февраля она с мужем арендовали вертолет Robinson 44, чтобы посмотреть на гору пик Чехова. Через час после взлета воздушное судно подало сигнал бедствия.

«ОНИ БЫЛИ РЕАЛЬНЫМ ПРИМЕРОМ»

- Я познакомилась с Дарьей три года назад, когда они приехали на Сахалин и им нужна была няня для ребенка. С тех пор во время поездок на остров они доверяли своего сына мне, когда уходили кататься на сноубордах. Семья активная, любящая, реальный пример. Мама с папой живут счастливо и дают сыну все необходимое, - рассказала «КП» - Хабаровск» Елена, няня ребенка семьи Мартыненко.

На протяжении всего времени когда они прилетали сюда на Сахалин кататься на горе на сноубордах то есть все промежутки времени пока они тут находились они доверяли именно мне. Я приходила к ним сидела с ребенком мы играли гуляли ну то есть все делали

В роковой день хабаровчане Дарья и Андрей Мартыненко решили оставить сына Спартака в отеле с няней. Супруги отправились кататься на сноубордах не местный горнолыжный курорт, где четырехлетнему ребенку точно не место. В 11:00 няня пришла в отель и успела перекинуться парой слов с семьей Мартыненко.

- То, что они полетят на вертолете, я не знала от слова совсем. Дарья мне сказала, что вернутся в 15:00-16:00, край в начале 17:00. Примерно в 18:20 я спросила: катаются они еще или нет. Ответа не было, я начала звонить, но трубку никто не взял. Потом ко мне подошла директор отеля и рассказала, что произошло. У меня были паника и шок, - поделилась Елена.

РЕБЕНКУ НИЧЕГО НЕ СКАЗАЛИ

Со Спартаком няня просидела до 20:00, потом пришли друзья семьи и забрали ребенка. Правду мальчику не открыли, сказали, что родители уехали на время и скоро вернутся. Ночью Елена спросила о состоянии ребенка у девушки, которая приютила Спартака, и получила ответ: «Его забрали органы опеки».

- После этого я начала паниковать, потому что знаю, что такое приюты и детские дома. Там детям не так сладко и Спартаку точно хорошо не было. Я думала, что мальчика никто не забрал и сама хотела нанять нотариуса, чтобы приютить ребенка на время. Но когда обзванивала службы, мне сказали, что Спартака забрали, я могу за него не волноваться, он в надежных руках. Ребенка увезла сестра отца в Хабаровск, - сообщила няня ребенка.

За три года мальчик привык к Елене, даже иногда называл мамой. Настолько няня хорошо заботилась о ребенке.

- Был один момент: окна их номера выходили на склон, где Дарья и Андрей катались. Спартак как-то смотрел на эту гору и сказал: «Там мама с папой катаются», - добавила Елена.

В авиакатастрофе погибла Дарья и пилот. Муж хабаровчанки Андрей находится в больнице в Южно-Сахалинске, ему сделали операцию. Мужчина в сознании, но состояние его тяжелое.

Следком по факту ЧП завел уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Свою проверку проводит транспортная прокуратура ДФО.

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