Романтический променад: парочка рысей покрасовалась перед камерой в ЕАО

Парочка рысей устроила ночную прогулку Фото: скриншот из видео

Необычайные по своей красоте животные попали под прицел фотоловушки специалистов центра «Амурский тигр». Видео было сделано 8 марта 2022 года в лесах ЕАО.

На кадрах видно, как две взрослые кошачьи особи направляются по своим рысьим делам. Причем одна из них идет точно по следам первой. Судя по данным камеры, животные решили устроить прогулку в ночное время. На тот момент температура воздуха составляла минус 10 градусов.

Чаще всего в объективы фотоловушек попадают полосатые кошки - тигры. Но периодически героями хроники становятся и другие обитатели лесов региона.

Напомним, ранее центр «Амурский тигр» опубликовал кадры краснокнижного хищника, который вальяжно прогуливался по снегу в лютый мороз. Столбик термометра на момент съемки показывал минус 36 градусов. Но это ничуть не смутило полосатого «царя дальневосточной тайги».

Любители дикой природы Дальнего Востока уже знакомы с семейством рысей в ЕАО. Пушистые кошки нередко появляются в заказнике «Журавлиный». Однако основной ареал их обитания - это Камчатка и Сахалин.

Возможно, попавшие в поле зрения камеры животные - это потомство уже знакомых кошек. Рыси обладают отличными навыками маскировки. Они могут с легкостью избегать контактов не только с человеком, но и с другими животными.

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