Задушил любимую халатом и показывал друзьям труп: мужчина из Хабаровского края избил и убил сожительницу

Мужчина показывал труп друзьям Фото: Мария ИВАНОВА

Алкогольные посиделки между сожителями в поселке Горный закончились трагедией. Кирилл (имя изменено - прим. ред.) в спиртовом угаре зверски расправился со своей 45-летней возлюбленной. Когда понял, что совершил, ушел в запой и старался забыть о трупе женщины в квартире.

НИКУДА НЕ ПОЙДЕШЬ

Кирилл с любимой выпивали 20 ноября 2022 года. Спустя пару бутылок женщина решила продолжить веселье в кафе, любимый был резко против такой затеи. Он запретил сожительнице идти в бар, но женщину уже ничего остановить не могло. Пока возлюбленная собиралась и переодевалась, Кирилл набросился на нее с кулаками и начал нещадно избивать.

Мужчина нанес сожительнице не менее 25 ударов. Затем схватил халат и задушил любимую. Ни полицию, ни врачей Кирилл вызывать не стал, просто ушел из дома к друзьям и продолжил «заливаться» алкоголем. Три дня мужчина провел в запое. Периодически приводил товарищей домой и показывал им труп обнаженной сожительницы.

РЕАКЦИЯ

О произошедшем в правоохранительные органы заявил один из товарищей Кирилла. 43-летнего мужчину задержали, уголовное дело завели по статье «Убийство». Свою вину он признал частично: «Бить - бил, убивать не хотел».

- Следствием незамедлительно проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели случившегося, проведены экспертизы, а также иные следственные и процессуальные действия, результаты которых позволили предъявить мужчине обвинение в совершении инкриминируемого ему преступления, - сообщила Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю.

Следов сексуального насилия на теле женщины не обнаружено.

- Прокуратура города Комсомольска-на-Амуре утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд, - прокомментировал «КП» - Хабаровск» Денис Белкин, старший помощник прокурора города Комсомольска-на-Амуре.

Максимальное наказание по статье - от шести до 15 лет колонии.

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