Сумасшедшие цифры: новый транспортный налог удивит владельцев гибридных автомобилей в Хабаровске

Транспортный налог может стать в несколько раз больше для владельцев некоторых гибридов Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ

Стадии отрицания, гнева, торга, депрессии и принятия постигли владельцев гибридных автомобилей в Хабаровском крае. С 15 февраля Госавтоинспекция начала использовать новую методику расчета для исчисления транспортного налога для средств, которые оснащены электродвигателями.

Как известно, гибрид - это автомобиль, в котором, помимо двигателя внутреннего сгорания, установлен дополнительный электродвигатель. Каждый производитель решает сам, как именно будет задействован дополнительный источник. Например, в последовательной схеме вращает колеса именно электродвигатель, а ДВС используется как генератор для подзарядки батарей. В параллельной схеме электрический элемент соединен напрямую с трансмиссией и помогает ДВС только в каких-то тяжелых ситуациях. А вот параллельно-последовательная схема позволяет автомобилю двигаться исключительно на электричестве.

- Вводить увеличение налога именно на данные транспортные средства является абсурдом. Как минимум потому, что гибрид - это, в первую очередь, автомобиль, созданный для сохранения экологии. И уже как бонусом идет экономия топлива. Теперь придется платить высокий налог за автомобиль, который экологически безопаснее, чем обычный бензиновый двигатель, - рассказала «КП» - Хабаровск» Диана Сербина, генеральный директор компании E-Motors.

Не менее важным аспектом является техническая сторона вопроса.

- Разберу то, что сделали в ГИБДД, на примере Toyota Aqua: сотрудники взяли количество лошадиных сил на ДВС, а их там 75, и мощность электродвигателя - 45 киловатт. Их перевели в лошадиные силы - около 60. Сложив два показателя, получилось 135 лошадиных сил. Из-за этого стоимость транспортного налога для владельца такой «Тойоты» вырастет почти в три раза.

К такой практике Госавтоинспекция и таможенная служба перешли только сейчас, хотя рекомендации Министерства финансов РФ были выпущены еще в декабре 2021 года. Но никаких новых постановлений со стороны региональных органов власти не выходило.

Представители бизнеса уже начали готовиться к тому, что структура рынка покупки и продажи авто изменится.

- Большинство гибридов эконом-класса, конечно, останется за чертой максимально высокого налога, поэтому изменений в плане продаж не предвидится. Но есть ряд автомобилей, которые будут иметь неоправданно высокую налоговую ставку. Те, кто рассматривает их к покупке, вероятно, начнут присматриваться к автомобилям исключительно с ДВС. Также возможен переход на другие марки. Например, вместо Toyota Crown потенциальный покупатель рассмотрит KIA Stinger, который по своим техническим характеристикам ни капли не уступает.

Поток ввозимых автомобилей на территорию Хабаровского края вряд ли остановится. Однако неприятный нюанс ждет и тех, кто решит приобрести уже стоящий на учете в России автомобиль на вторичном рынке. При продаже в бумажном ПТС будет указана его «старая» мощность только бензинового двигателя. Но при постановке на учет сотрудники ГИБДД по базам найдут мощность электроустановки и впишут данные о «суммированной» мощности автомобиля.

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