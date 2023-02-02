Потерпел фиаско на последнем этапе: житель Магадана погорел на интересной схеме с угоном авто

Автомобиль долгое время стоял во дворе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наблюдательность и целеустремленность - хорошие качества, но будучи направленными в неправильное русло, они сыграли злую шутку с 34-летним жителем Магадана. В марте 2022 года злоумышленник заприметил припаркованный во дворе жилого дома на улице Коммуны автомобиль Honda CR-V, который на протяжении долгого времени стоял на месте. Владельца японского кроссовера рядом не было, поэтому мужчина принял решение его угнать.

Первая попытка стала неудачной. Подергав за ручки дверей, в салон попасть не удалось. Однако по случайному стечению обстоятельств незапертой оказалась дверь багажника, через которую ловкий автоугонщик и добрался до цели. Ключи зажигания обнаружились в бардачке, но завести машину было не суждено - этому помешало отсутствие аккумулятора. Да и уехать не получилось бы из-за спущенного колеса.

- Фигурант принял решение скрыть свой умысел и рассказал знакомому о том, что купил автомобиль у своего умершего друга. Он попросил приятеля помочь отбуксировать и починить автомобиль, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ксения Лукина, начальник пресс-службы УМВД России по Магаданской области.

Недостающие детали нашлись, и кроссовер оказался на ходу. Тогда новоиспеченный «владелец» решил быстро продать автомобиль. На предложение откликнулся один из знакомых. Мужчины сошлись на символической цене в 30 тысяч рублей.

Настоящий владелец обнаружил, что его «ласточки» нет на привычном месте около дома, и тут же обратился в полицию, оценив ущерб в 250 тысяч рублей. Правоохранители завели уголовное дело по статье «Кража», максимальное наказание по которой может составить до пяти лет лишения свободы.

Злоумышленник был неоднократно судим за имущественные преступления. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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