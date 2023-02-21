«Я не для себя все это»: сибиряк «разбросал» 13 килограммов наркотиков по стране по пути в Хабаровск

36-летний мужчина решил стать частью ОПГ по сбыту наркотиков Фото: Прокуратура Хабаровского края

Олег (имя изменено - прим. ред.) из Новосибирской области хотел по-быстрому заработать денег и ушел в криминальный мир. 36-летний мужчина решил стать частью ОПГ по сбыту наркотиков. Втянулся и сам создал канал поставки запрещенных веществ, в том числе на Дальний Восток.

В ТУРНЕ С СОБАКОЙ И НАРКОТИКАМИ

Распространением «яда» сибиряк начал заниматься в ноябре 2021 года. В ассортименте были синтетические и растительные наркотики. Партии получал из приграничных с Украиной регионов России, сбывал через интернет, развозил сам, в попутчиках - собака. Олег забрал очередную крупную партию наркотиков в начале 2022 года и взял курс на Хабаровск.

При себе у мужчины было 3,5 килограмма наркотиков Фото: Прокуратура Хабаровского края

По пути сибиряк заезжал в регионы, где оставлял тайники с веществами. До краевой столицы мужчина добрался в феврале, где его задержали сотрудники ФСБ. При себе у мужчины было три килограмма производного N-метилэфедрона и 500 граммов смеси гашиша с героином. Уголовное дело было заведено по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере».

ОТРАВА ДЛЯ ПОЛОВИНЫ РОССИИ

- В ходе предварительного следствия подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Он сообщил сведения о размещенных им на территориях Орловской, Курской, Новосибирской, Магаданской областей, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Республики Саха (Якутия) наркотических средствах, - сообщила Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры Хабаровского края.

Из закладок оперативники достали еще восемь килограммов «синтетики», два килограмма смеси гашиша с героином и 200 граммов марихуаны. В регионы могло поступить почти 20 тысяч разовых доз наркотиков общей стоимостью свыше 60 миллионов рублей в расценках черного рынка.

Задержали сибиряка в Хабаровске в феврале 2022 года Фото: Прокуратура Хабаровского края

ОФИЦИАЛЬНО

- 16 февраля 2023 года, рассмотрев материалы уголовного дела, Краснофлотский районный суд Хабаровска признал мужчину виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и приговорил к семи годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Осужденный имеет право обжаловать приговор, - прокомментировал «КП» - Хабаровск» Владлен Стефанюк, официальный представитель краевого УФСБ России.

В своем последнем слове сибиряк сказал, что деяние осознал и полностью раскаивается.

- Я не для себя все это, на самом-то деле. В общем, я раскаиваюсь, и добавить больше нечего, - сказал осужденный.

Речь мужчина заранее не готовил, поэтому загадочная фраза: «Я не для себя», по словам сотрудников правоохранительных органов, - экспромт и не несет за собой никакой истории.

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