«Твоему мужу вынесен приговор»: хладнокровный убийца из Комсомольска расправлялся с неугодными и брал кредиты на мертвых

Мужчина с легкостью устранял тех, кто ему мешал, проворачивал денежные махинации и заставлял людей отдавать все до копейки Фото: Скриншот с видео

Комсомольчанин Максим (все имена изменены - прим. ред.) выслушал приговор за убийства, разбой и мошенничество. 36-летний мужчина творил беспредел и наводил ужас на свое окружение. Он с легкостью устранял тех, кто ему мешал, проворачивал денежные махинации и заставлял людей отдавать все до копейки.

2018 ГОД

Список доказанных преступлений открывает разбой. Максим сдал комнату женщине. Она только что продала свою квартиру и подыскивала жилье. Комсомольчанин не беспочвенно полагал, что у женщины есть крупная сумма денег (точную цифру он не знал), а значит, в два счета можно стать миллионером. Нужно было только заставить квартирантку отдать ему сбережения.

Максим пошел по пути вымогательства. В октябре он заявился в комнату к квартирантке с наручниками. Сжимая «браслеты» в руках, он начал избивать женщину и требовать все до копейки. На счастье квартирантки, деньги лежали на счете, с которого невозможно было ни снять, ни перевести средства. Раздосадованный комсомольчанин оставил женщину в покое и они разъехались.

2019 ГОД

Новый год, и новая отметка в криминальной биографии. Максим познакомился с местной продавщицей Ольгой, которая постоянно жаловалась на своего мужа. Хоть супруг и вкалывал сутками в такси, дарил суженной машины, строил дом на западе страны, комсомольчанке не хватало внимания и тепла. А тут Максим строил ей глазки и подстегивал словами: «Ты достойна лучшего, он тебя не ценит».

В итоге женщина забрала детей и ушла от мужа к комсомольчанину. Сняли квартиру, начали жить вместе. Отвергнутый супруг пару не тревожил, но Максим то и дело провоцировал с ним конфликты. Комсомольчанин даже как-то выпалил возлюбленной: «Твоему мужу вынесен приговор, он не будет нам мешать». На возражения Ольги Максим уже не отреагировал.

Утром Максим сказал сожительнице, что подвернулась «шабашка» и ему нужно срочно ехать. В этот же день по дороге на работу пропал муж женщины. Нашли лишь его барсетку и сломанный зонт. Ольга заявила о пропаже супруга в полицию, через какое-то время он был найден мертвым в лесу.

«ОН ПЕРЕДО МНОЙ СТОЯЛ НА КОЛЕНЯХ»

Это Максим привел свой «приговор» в исполнение. Он привез мужчину в лес, сперва прострелил ногу, затем убил. Тело закопал, а сожительнице частенько говорил: «Он стоял передо мной на коленях». После убийства, Максим выкрал у любимой паспорт ее мужа для финансовой аферы.

У комсомольчанина был друг - 41-летний Петр. Все поражались, как сильно он похож на супруга Ольги. Женщина даже как-то сказала Максиму: «Не вздумай взять паспорт и через друга оформить кредит». Идея прочно поселилась в сознании мужчины, поэтому он решил попытать счастья.

И сработало. В одном из банков Петр с паспортом убитого мужчины оформил кредитку на 200 тысяч рублей. Деньги сообщники сняли и поделили. Потом попробовали взять в кредит два телефона общей стоимостью 100 тысяч рублей, и снова получилось. Деньги, естественно, никто не отдавал, поэтому Ольга получила письмо о крупном долге по кредиту. Собрав детей, женщина ушла от Максима.

2020 ГОД

И этот год тоже не прошел спокойно для Максима. Его приятель Олег постоянно рассказывал о своем богатом знакомом. Максима персона при деньгах заинтересовала, поэтому он начал собирать информацию. А тут как раз богач в феврале направлялся в Комсомольск и попросил Олега его встретить.

Схему подельники разработали следующую: Максим на своей машине в роли таксиста останавливается на автовокзале. Олег встречает богатого знакомого и говорит: «У меня машина в лесу застряла, сейчас поедем, вытащим». А дальше по отработанной схеме с вымогательством денег.

Но крупных сумм при себе у мужчины не оказалось, лишь 150 рублей. Из ценных вещей - телефон за 7000 рублей и пару банковских карт. Когда все пароли были получены, Максим выстрелил мужчине в голову. Тело «похоронили» в могиле, которую заранее вырыл Петр.

2021 ГОД

Последним доказанным эпизодом стало третье по счету убийство. Максим выпивал вместе с товарищем и предложил пострелять из его ружья. В процессе мужчины поссорились, из -за чего - комсомольчанин вспомнить не может. Но почему-то он разозлился, ударил друга ногой в грудь, обошел сзади и выстрелил ему в голову.

Максим пытался бежать, но его задержали сотрудники правоохранительных органов. Суд отправил мужчину на 9,6 года в колонию строгого режима. Уже в местах не столь отдаленных вскрылись другие ужасающие подробности криминальной жизни комсомольчанина. А помог в этом один из сообщников Максима, который заключил досудебное соглашение. Кто - тайна.

Максим стал фигурантом уголовного дела о покушении на грабеж, двойном убийстве, разбое и мошенничестве. Петра обвинили в совершении мошенничества и укрывательстве преступлений. Олегу вменили разбой.

ОФИЦИАЛЬНО

Свою вину Максим не признал, заявил, что все преступления совершал не он. Но собранные доказательства позволили предъявить мужчине обвинения. Комсомольчанин захотел, чтобы его судили присяжные.

- Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщила «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры Хабаровского края.

Что касается сообщников, то им уже вынесены приговоры.

- Один из них признан виновным в разбое, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении другого мужчины, обвиняемого в совершении мошенничества и укрывательства преступлений, ранее рассмотрено судом, - прокомментировала Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Петра отправили в колонию строгого режима на шесть лет.

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