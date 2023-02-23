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23 февраля 2023 10:25

С дикоросами или рыбой: необычные идеи дальневосточных блинов к Масленице 2023

Шеф-повара из Хабаровска готовят уникальные блины к Масленице
Марина ГОНЧАРЕНКО
Варианты подачи могут быть оригинальными

Варианты подачи могут быть оригинальными

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Масленичная неделя еще идет, а впереди еще несколько входных дней. В это время хозяйки готовят для своих домодчадцев блины к Масленице 2023. В поисках новых идей нередко приходится искать советы у опытных поваров, шефы из Хабаровска предложили свои дальневосточные вариации этого блюда.

Блины на молоке к Масленице: какое должно быть тесто, сколько яиц, сколько муки

Универсальные блины на молоке готовить нетрудно, достаточно добиться сметанообразной консистенции теста и раскалить сковороду.

Ингредиенты для блинов:

- Молоко: 1 литр.

- Мука: 400 граммов.

- Яйца: 5 штук.

- Сахар: 50 граммов.

- Соль, сода, лимонная кислота: по щепотке.

Готовить можно всей семьей

Готовить можно всей семьей

Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Яйца нужно разбить в миску и смешать с солью и сахаром. Затем влить в массу теплое молоко и тщательно перемешать. После этого частями добавлять муку, хорошо перемешивая, чтобы не образовалось комков. В конце добавить в тесто гашеную соду и растительное масло по желанию.

Для одного блина нужно около одного половника теста. Его необходимо влить и раскатать по сковороде тонким слоем. Блины выпекать около минуты с каждой стороны, пока не зарумянится.

Такие блины можно подать со сметаной или сгущенным молоком или нафаршировать любимой начинкой.

Готовить можно сразу на двух сковородках для скорости

Готовить можно сразу на двух сковородках для скорости

Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Блины с рыбой и шпинатом

Необычной идеей поделился шеф-повар ресторана в Хабаровске. Яркие блины зеленого цвета удивят гостей и близких, а сочетание продуктов станет оригинальным решением в Масленицу 2023.

Для теста необходимо смешать одно яйцо с 200 граммами молока. Затем постепенно всеять муку, пока масса не загустеет до состояния сметаны. После этого добавить соль и сахар и хорошенько взбить с 15 граммами шпината. Выпекать как обычно тонким слоем на горячей сковороде. При подаче выложить блины на соус из сметаны с добавлением свекольного сока. Украсить готовое блюдо малосольной рыбой и икрой.

- На Руси еще до Крещения Масленицей ознаменовывался день прихода весны. Люди устраивали праздник и угощались блинами, которые символизировали солнце. Такой вариант приготовления создаст динамику цвета и настроение. Блюдо выглядит празднично и нарядно, - рассказал Вячеслав Сухин, шеф-повар ресторана «Дом».

Блины со шпинатом Фото: Вячеслав Сухин

Блины со шпинатом Фото: Вячеслав Сухин

Блины с творогом и ягодами

Сытные или легкие, сладкие или соленые, каждому нравится свое. Интересным решением десертных блинов поделился с «КП» - Хабаровск» Александр Ли, шеф-повар ресторана «Хума».

Ингредиенты:

Для теста:

- Мука: 400 граммов.

- Молоко: 500 граммов.

- Вода: 500 граммов.

- Сахар: 40 граммов

- Соль: 8 граммов.

- Яйца: 2 штуки.

- Масло растительное – 150 граммов.

- Сода: 2 грамма.

- Уксус столовый 70 процентный: 1 грамм.

Для начинки:

- Творог 9 процентов: 450 граммов.

- Сыр творожный: 850 граммов.

- Сахарная пудра: 170 граммов

- Ягода: 750 граммов.

- Сахар: 70 граммов

- Вода: 110 граммов

- Крахмал кукурузный: 20 граммов

Хабаровчане уже пекут блины

Хабаровчане уже пекут блины

Фото: Елена БЯНКИНА

Рецепт:

Тесто смешать стандартным способом и напечь тонкие блины. Творог протереть через сито и смешать с творожным сыром и сахарной пудрой.

- Ягоду можно использовать любую, какая больше нравится. Я люблю сочетание клубника-смородина, - сказал «КП» - Хабаровск» Александр Ли.

Ягоду, сахар и воду поставить на плиту. После закипания томить на слабом огне 5 минут. Далее крахмал необходимо развести в небольшом количестве воды и ввести в соус. На каждый блинчик выложить 30 граммов творожной начинки и 20 граммов ягодного соуса. Затем необходимо скрутить его в трубочку. Перед подачей блюдо можно посыпать сахарной пудрой или какао-порошком.

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