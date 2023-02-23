Варианты подачи могут быть оригинальными Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Масленичная неделя еще идет, а впереди еще несколько входных дней. В это время хозяйки готовят для своих домодчадцев блины к Масленице 2023. В поисках новых идей нередко приходится искать советы у опытных поваров, шефы из Хабаровска предложили свои дальневосточные вариации этого блюда.

Блины на молоке к Масленице: какое должно быть тесто, сколько яиц, сколько муки

Универсальные блины на молоке готовить нетрудно, достаточно добиться сметанообразной консистенции теста и раскалить сковороду.

Ингредиенты для блинов:

- Молоко: 1 литр.

- Мука: 400 граммов.

- Яйца: 5 штук.

- Сахар: 50 граммов.

- Соль, сода, лимонная кислота: по щепотке.

Готовить можно всей семьей Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Яйца нужно разбить в миску и смешать с солью и сахаром. Затем влить в массу теплое молоко и тщательно перемешать. После этого частями добавлять муку, хорошо перемешивая, чтобы не образовалось комков. В конце добавить в тесто гашеную соду и растительное масло по желанию.

Для одного блина нужно около одного половника теста. Его необходимо влить и раскатать по сковороде тонким слоем. Блины выпекать около минуты с каждой стороны, пока не зарумянится.

Такие блины можно подать со сметаной или сгущенным молоком или нафаршировать любимой начинкой.

Готовить можно сразу на двух сковородках для скорости Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Блины с рыбой и шпинатом

Необычной идеей поделился шеф-повар ресторана в Хабаровске. Яркие блины зеленого цвета удивят гостей и близких, а сочетание продуктов станет оригинальным решением в Масленицу 2023.

Для теста необходимо смешать одно яйцо с 200 граммами молока. Затем постепенно всеять муку, пока масса не загустеет до состояния сметаны. После этого добавить соль и сахар и хорошенько взбить с 15 граммами шпината. Выпекать как обычно тонким слоем на горячей сковороде. При подаче выложить блины на соус из сметаны с добавлением свекольного сока. Украсить готовое блюдо малосольной рыбой и икрой.

- На Руси еще до Крещения Масленицей ознаменовывался день прихода весны. Люди устраивали праздник и угощались блинами, которые символизировали солнце. Такой вариант приготовления создаст динамику цвета и настроение. Блюдо выглядит празднично и нарядно, - рассказал Вячеслав Сухин, шеф-повар ресторана «Дом».

Блины со шпинатом Фото: Вячеслав Сухин

Блины с творогом и ягодами

Сытные или легкие, сладкие или соленые, каждому нравится свое. Интересным решением десертных блинов поделился с «КП» - Хабаровск» Александр Ли, шеф-повар ресторана «Хума».

Ингредиенты:

Для теста:

- Мука: 400 граммов.

- Молоко: 500 граммов.

- Вода: 500 граммов.

- Сахар: 40 граммов

- Соль: 8 граммов.

- Яйца: 2 штуки.

- Масло растительное – 150 граммов.

- Сода: 2 грамма.

- Уксус столовый 70 процентный: 1 грамм.

Для начинки:

- Творог 9 процентов: 450 граммов.

- Сыр творожный: 850 граммов.

- Сахарная пудра: 170 граммов

- Ягода: 750 граммов.

- Сахар: 70 граммов

- Вода: 110 граммов

- Крахмал кукурузный: 20 граммов

Хабаровчане уже пекут блины Фото: Елена БЯНКИНА

Рецепт:

Тесто смешать стандартным способом и напечь тонкие блины. Творог протереть через сито и смешать с творожным сыром и сахарной пудрой.

- Ягоду можно использовать любую, какая больше нравится. Я люблю сочетание клубника-смородина, - сказал «КП» - Хабаровск» Александр Ли.

Ягоду, сахар и воду поставить на плиту. После закипания томить на слабом огне 5 минут. Далее крахмал необходимо развести в небольшом количестве воды и ввести в соус. На каждый блинчик выложить 30 граммов творожной начинки и 20 граммов ягодного соуса. Затем необходимо скрутить его в трубочку. Перед подачей блюдо можно посыпать сахарной пудрой или какао-порошком.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Горячие блины и пышные гуляния: куда сходить на Масленицу 2023 в Хабаровске

Площадки на Масленицу в Хабаровске организуют во всех районах города (подробнее)