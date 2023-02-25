Закопали в снегу 61 килограмм золота: трое жителей Приамурья обокрали грузовик фельдъегерской службы на 200 миллионов рублей

Добычей подозреваемых стали два мешка с драгоценным металлом Фото: Оперативная съемка

В поселке Новая Чара 21 февраля задержали подозреваемых в крупном ограблении. Трое мужчин, по версии следствия, «вынесли» грузовик фельдъегерской службы. Добычей стали два мешка с драгоценным металлом.

НОЧЕВАЛИ В ЛЕСУ И ГОТОВИЛИ НА КОСТРЕ

«Урал» с ценным грузом припарковался в одном из дворов, где его поджидали трое мужчин, приехавших из Читы. Они тщательно готовились к краже: отслеживали пути и графики перемещения золота с рудника в Каларский округ, старались не встречаться с местными. Подозреваемые даже спали в машине в лесу и готовили еду на костре.

В день икс мужчины подобрались к грузовику, сломали навесной замок на кузове и украли два опечатанных мешка с золотом. Добычей подозреваемых стал и более 61 килограмма золота, стоимость - баснословные 200 миллионов рублей. После кражи один из фигурантов даже полностью переоделся.

СОСТОЯНИЕ ПОД СНЕГОМ

Клад они погрузили в свой «Ниссан» и помчали куда подальше. Между Новой Чарой и Тындой мужчины решили закопать золото в снегу, так сказать, на время избавиться от вещдока. Целое состояние было зарыто в сугробе, и подозреваемые поехали дальше.

Но приамурские полицейские вместе с опытными коллегами из Забайкалья смогли «взять» мужчин в районе Тынды. В краже они сознались и рассказали, где зарыт клад. В указанном месте полицейские нашли золото нетронутым. Уголовное дело заведено по статье «Кража».

- В настоящее время подозреваемые задержаны […] и помещены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу» - сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Максимальное наказание по статье - до десяти лет колонии.

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