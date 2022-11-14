Посмотрел налево-направо: воспитанный лось перешел дорогу в Магаданской области

Лось позаботился о безопасности при переходе дороги Фото: скриншот из видео

Дикая природа никогда не перестанет удивлять. Интересный случай произошел недалеко от поселка Синегорье Ягоднинского района Магаданской области. Взрослый лось показал пример того, как надо переходить проезжую часть.

На кадрах видно, что добравшись до дороги, крупное животное посмотрело в обе стороны, чтобы убедиться в безопасности своего передвижения. И только после этого побежал по своим «лосиным» делам. Некоторым пешеходам можно взять с сохатого пример.

- Даже лось умнее некоторых людей на дорогах, - восторженно подхватили комментаторы видео.

Не менее интересным фактом является то, что лоси пользуются большой популярностью среди охотников на Колыме. Так, правительством области были установлены и утверждены квоты на добычу с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года. За это время любители «сходить на дичь» могут добыть 272 особи лося.

Средняя продолжительность жизни этого животного составляет 15-25 лет. Взрослые особи без труда могут развивать скорость свыше 50 километров в час, что делает лося не такой уж легкой мишенью.

Напомним, ранее фотоловушки в ЕАО зафиксировали двух рысей, совершавших ночной променад в одном из лесов. Скрытные кошачьи создания аккуратно пробирались по тропинке. Причем одна из кошек точь-в-точь шла по следам первой.

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