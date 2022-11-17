Пытки за калиткой: житель ЕАО ловил беспомощных жертв в капканы около своего дома

Узницу освобождали несколько часов Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Самосуд над кошками устроил житель села Раздольного в ЕАО. Об этом сообщили его соседи. Они видели, как владелец частного дома ставил капканы за территорией своего участка. Они предназначены для животных, которые любят гулять на улице. Поскольку дикие звери в село не заходят, жертвами орудий пыток становятся домашние питомцы, регулярно забредающие в ловушки, «любезно» разложенные соседом. Одна из них располагается между забором и деревом.

- Несколько дней назад в капкан попал мой домашний кот. У него была повреждена лапа. Чтобы вытащить любимца, потребовалась помощь сына. Своего пушистого мы спасли сами, но через пару дней увидели в этой же ловушке другое животное, - рассказал Антон, житель Раздольного.

В таком виде кошку нашли на улице Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

УСАТЫЕ ЖЕРТВЫ

Антон увидел, как в капкане от боли корчится трехцветная кошка. Она была ему незнакома, но он сразу бросился на помощь. Напуганная пострадавшая не давала мужчине приблизиться, кусалась и царапала его руки. Тогда Антон вызвал на место спасателей.

- На место выехали сотрудники. Они оценили ситуацию и подключили к помощи ветеринара. Кошку смогли вытащить из ловушки и оказать ей необходимую медицинскую помощь, - рассказали в МЧС России по ЕАО.

Ветеринар оказал ей оперативную помощь Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Ветеринар отметил, что у животного перебита лапа, переломаны фаланги пальцев. Раны обработали, прописали дальнейшее лечение. Животному около года, у него ухоженный вид, что указывает на домашнее содержание. Кошка сейчас в безопасности, ее жизни ничего не угрожает.

Беднягу удалось спасти Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

- Она находится у Антона. Они с женой взяли ее на передержку и будут заботиться о ней, пока не найдут хозяев. Село небольшое, у них есть общий чат в мессенджере, с его помощью они ищут владельцев, - рассказала «КП» - Хабаровск» Юлия Долгополова, представитель ГУ МЧС России по ЕАО.

Мужчина признался, что не может выкинуть кошку на мороз, да еще и с такими травмами. Тем более что она снова может угодить в соседский капкан и получить новые увечья.

Сотрудники проявили сочувствие к пострадавшей Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

СЕЛЬСКАЯ ПЫТОЧНАЯ

Несмотря на то, что местные утверждают, что знают в лицо виновника мучений питомцев, полиции они на него не указали. Заявление было подано на неизвестных лиц, и теперь сотрудникам ведомства предстоит огромный пласт работы по поискам кошачьего мучителя.

Кошку будет лечить местный житель Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

- Заявление зарегистрировали 15 ноября, но в нем был указан только один случай. На место выехал участковый, провел опрос населения. В данный момент полиция собирает материал и проводит проверки для поиска свидетелей ситуации, - рассказала «КП» - Хабаровск» Оксана Ткачева, представитель УМВД России по ЕАО.

Капкан на животных Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Если материалов окажется достаточно для возбуждения уголовного дела, то им займутся и другие ведомства. Пока что сложно сказать, под какую статью попадет нарушитель мирной жизни села. Вероятнее всего ответственность он или они будут нести за жестокое обращение с животными.

«КП» - Хабаровск» продолжает следить за развитием этой истории. Если вы знаете подробности ситуации в Раздольном или о похожих случаях, просим сообщить в редакцию по номеру +7 962-223-38-83 или на почту red.habkp@phkp.ru.

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