Кошки-предсказатели: если ваш питомец так делает, это неспроста

Что может поведать цвет кошки или ее поза Фото: Мария ИВАНОВА

Культ кошек в социальных сетях уже никого не удивляет. Люди любят смешные картинки и видео с этими питомцами, а некоторые животные становятся всемирными звездами. В Хабаровске тоже есть своя интернет-знаменитость - кот Персик, прославившийся благодаря смешной повадке. Этот рыжий попрошайка днями напролет может колотить своей железной миской по полу, привлекая внимание как хозяев, так и подписчиков.

Уличные коты ничем не хуже породистых Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

1 марта празднуется Всемирный день кошек. Неудивительно, что они занимают особое место в сердцах хозяев, ведь этих животных почитали еще в Древнем Египте. Современники тоже любят и уважают верных пушистых друзей, заботятся о них и верят, что некоторые из них обладают магией и необычными способностями. Пристальное наблюдение за этими животными и их изучение стало источником всевозможных народных примет.

Не подозревает, что обладает черной магией Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Приметы о кошках: погода

Хозяева часами изучают, как спит их котик, и пытаются предсказать, что же могут значить подвернутые хвосты, раскинутые лапки или открытый глаз. Вот список самых популярных поверий.

Открытый живот - полное доверие к хозяевам, так считают зоопсихологи Фото: Кристина Саввина

- Если кот спит на спине, раскинув лапы в сторону - к жаре.

- Если кот закрыл лапой нос - к похолоданию.

- Если кот ворочается во сне и перебирает лапами - к ветру.

Попрошайка за столом Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

- Спит, свернувшись клубком - к сильному морозу.

- Если резко просыпается и пытается покинуть дом - к землетрясению.

Некоторые питомцы учатся у хозяев даже сну Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Комментарий эксперта:

- Действительно, народных примет насчет кошек пруд пруди. В частности, насчет поз при сне, техники вылизывания хвоста и множества других. Некоторые из них действительно несут в себе смысл. Дело в том, что кошки чувствительны к изменениям давления, к вибрациям, их ухо и глаз намного чувствительнее человеческих. В каком-то смысле эти животные действительно могут «предсказать» то, что человек почувствует позже, но это лишь из-за физиологии. Нужно помнить, что в первую очередь кошки - это хищники. Если приближается землетрясение или другая угроза, они инстинктивно будут искать укрытие заранее. Насчет похолоданий и сворачивания в клубок. С погодой на улице это не связано, возможно, им холодно дома, а носы чувствительные, вот и прячут в лапы. Нужно понимать, что у них тоже есть свои характеры и любимые места в доме, позы для сидения, не всегда это говорит о стихийных явлениях, скорее о том, что на данный момент кошке комфортнее, - рассказала «КП» - Хабаровск» Алина Жукова, фелинолог.

Сфинксы - самые теплолюбивые из кошек Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Поверья о кошках: окрас, цвет шерсти

Некоторые люди верят, что при выборе кошки самое главное - какого она цвета. Здесь множество вариаций. Одни считают, что черные коты принесут горе в семью, другие - что это посланники ведьм и носители колдовских сил, оберегающие жилище от недругов. Эти версии отражены и в поп-культуре: в фильмах и книгах. Представим самые популярные поверья о цвете котов:

Белый кот Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

- Рыжие коты - к удаче и деньгам.

- Черные коты - к защите дома от врагов.

- Серые коты - к любви и миру в доме.

- Золотистый - к мудрости в принятии решений.

- Белые коты - к избавлению от болезней.

- Полосатые коты - к решению проблем.

Черная кошка Фото: Александра ШОПЕНКО

- Коты в точку - к успеху и долгим годам жизни.

- Двухцветные коты - к здравомыслию.

- Трехцветные коты - к защите дома.

- Черепаховые коты - к энергетическому очищению.

Секреты здорового позвоночника Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Комментарий эксперта:

- Это мои самые любимые приметы, - смеется Алина Жукова. - Раскрою секрет: цвет вашего котика вообще никак не влияет ни на его характер, ни на поведение. Я думаю, что такие приметы родились из-за разных пород, у которых есть свои характерные окрасы. Здесь могу согласиться, что у каждой породы присутствуют свои общие черты. Британские кошки - не ручные, это действительно так, они не подходят в качестве питомцев для маленьких детей. Лучше взять ориентала, они разговорчивые и очень привязаны к людям. Но цветом шерсти излечить болезнь или заработать вам деньги никто из животных, увы, не сможет.

Греет лапки в тапках Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Могут ли кошки лечить болезни?

Самое популярное народное поверье о кошках - их способность снимать болезни с хозяев. Считается, что эти питомцы могут понимать, что конкретно болит у человека, ложиться туда и исцелять.

Что может значить такая поза? Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

- Шутки шутками, но в этом есть смысл. Некоторые люди думают, что лечат кошки вибрациями, якобы они живут на другой волне и излучают низкочастотные волны. Я придерживаюсь мнения, что кошки чувствуют, где воспаление, благодаря теплу. Поврежденная мышца, например, активно зарастая, будет немного горячее, чем остальные части тела. Коты инстинктивно постараются улечься именно туда, если вообще любят лежать с хозяином. Температура тела этих животных также чуть выше, чем у людей, в среднем около 38 градусов. Нам тоже приятно, если что-то нас будет греть, такое же облегчение могут испытать пациенты после электрофореза или лазерной терапии. Да и можно заметить, что нам становится легче, если мы разотрем рукой ушибленное место. Никакой мистики, - рассказала «КП» - Хабаровск» Тамара Ващенко, врач-физиотерапевт.

Эта поза явно свидетельствует об атаке Фото: Кристина Саввина

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Некоторые повадки ваших котов могут указывать не на какие-то изменения в будущем или погоде, а являются симптомами болезней. Ветеринары считают, что присматриваясь к необычному поведению кошки, стоит не только искать в этом тайные знаки, но и обратить внимание на возможные проблемы со здоровьем.

Она и не знает, что предсказывает холод Фото: Елена БЯНКИНА

- Любое отклонение от обычного поведения вашего питомца - повод задуматься и последить за ним внимательнее. В первую очередь стоит понять, меняли ли вы корм, наполнитель для лотка, были ли стрессы у питомца. Если ничего такого не происходило, возможно, кот заболел, - рассказал «КП» - Хабаровск» Антон Уланцев, ветеринар.

Хозяева часто думают, что кошки видят призраков. На самом деле их глаз позволяет замечать малейшее изменение света Фото: Мария ИВАНОВА

Если кошка прячется в доме и старается забиться в угол без очевидных раздражителей, это не к землетрясению или цунами. Скорее всего, животное испытывает боль и в прямом смысле пытается от нее спрятаться. Такое же поведение можно заметить, когда кошку мучают паразиты. Все это повод съездить к врачу как можно скорее.

Режим охоты Фото: Кристина Саввина

- Многие думают, что если кот начал писать на кровать или в тапочки - это месть хозяевам за обиду. Вовсе это не так, в природе кошек нет склонностей к какой-то там мести. Владельцы часто пытаются очеловечивать животных и приписывать им людские стандарты поведения. В таких случаях кот, вероятно, испытывает проблемы с мочеиспусканием, а лоток ассоциируется у него с болью. Он ищет место помягче, ведь ему кажется, что это поможет облегчить процесс. Это может стать признаком мочекаменной болезни или других, нужно идти и сдавать анализы.

Поза «буханочки» позволяет согреть лапки Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

То же самое врач говорит об изменениях в питании или стуле кошки. Питомцы, как и люди, могут страдать расстройством желудка или кишечными заболеваниями. Если запустить любую болезнь, можно навредить своему котику. Врачи советуют не пренебрегать осмотром в клинике, а также кормить животных натуральными кормами, которые подбирают специалисты индивидуально для каждого животного. Если любить котиков и заботиться о них, они ответят хозяину искренней мурчащей любовью и уважением, и отношения с питомцем будут только лучше.

А что, если они считают хозяевами себя? Фото: Кристина Саввина

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