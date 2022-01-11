Питомец на миллион: стучащий миской Персик из Хабаровска стал лучшим котом российского интернета

Самые талантливые и успешные коты живут в Хабаровске - это доказал рыжий Персик. Фото: Instagram @kotpersik2021 Фото: Социальные сети

Самые талантливые и успешные коты живут в Хабаровске - это доказал рыжий Персик, который прославился на весь интернет. Пушистик смог покорить сердечки миллионов пользователей соцсетей своими соло на металлической миске. За громкие концерты поклонники наградили Персика лайками и высоким титулом «Лучшего кота в интернете».

Пушистик смог покорить сердечки миллионов пользователей соцсетей. Фото: Instagram @kotpersik2021 Фото: Социальные сети

GO LITTLE ROCKSTAR

Рыже-белый пухляш попал в семью Шарниных около восьми лет назад. Хозяйка кота Юлия не собиралась заводить домашних животных, но не смогла устоять перед обаянием мяукающего комочка, которого подобрала подруга на помойке. Малыша назвали Персик, окутали заботой и баловали подарками. Одним из презентов в 2013 году стала металлическая миска.

За громкие концерты поклонники наградили Персика лайками и высоким титулом. Фото: Instagram @kotpersik2021 Фото: Социальные сети

С тех пор и начались кошачьи концерты. Пушистик может стучать любимой миской постоянно - уж очень нравится ему звук металла. Во время соло котик зажмуривается и иногда начинает урчать. Поэтому большую часть времени тарелочка перевернута вверх дном, иначе хозяева сошли бы с ума.

Постепенно у Персика стали появляться поклонники и Юлия решила завести коту Tik-Tok. Первое видео собрало почти 11 миллионов просмотров, а самый растиражированный ролик - 33,5 миллиона. Пухляш в один момент проснулся знаменитым и с тех пор не сдает позиций. Видео с музицирующим рыжиком продолжают собирать миллионы просмотров и лайков от покоренных пользователей интернета, что доказывает: котики нравятся всем.

ЛУШИЙ КОТИК ИНТЕРНЕТА

Популярность привела Персика на «Первый канал» в передачу «Видели видео». Пушистый музыкант боролся за победу в номинации «Без кота жизнь не та». В итоге 45 процентов голосовавших отдали свои интернет-«сердечки» хабаровскому рыжему гению. Ближайшего конкурента Персик обошел почти на 500 голосов.

- Результаты нам озвучили во время съемок новогоднего выпуска передачи. Когда я туда летела, думала: «Классно, что наш кот попал в топ лучших роликов за 2021 год». Даже на такое мы не рассчитывали. Когда назвали нас в качестве победителей, мы даже не сразу поняли, что нужно выходить на награждение. Очень обрадовались, танцевали, - поделилась с «КП» Юлия Шарнина, хозяйка кота Персика.

Растущая популярность - новые горизонты. Рыжий пушистик обзавелся личной страничкой в Instagram, где делится с подписчиками своими кошачьими буднями. Tik-Tok-аккаунт Персика заметно подрос - сейчас за успехами музыкального гения следят больше 750 тысяч человек. В ближайшее время команда питомца надеется получить официальный статус и «галочку» на страничке лучшего интернет-кота России.

Видео с музицирующим рыжиком продолжают собирать миллионы просмотров и лайков. Фото: Instagram @kotpersik2021 Фото: Социальные сети

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Нашли на помойке и пожалели: как хабаровский кот, стучащий миской, стал звездой интернета и завоевал народную любовь

Талантливый Персик борется за звание самого обаятельного и забавного питомца, но для этого ему нужны ваши голоса (подробнее)

Говорящий хаски из Хабаровска отругал хозяйку, выпросил вкусняшки и стал звездой TikTok

Забавные видео болтливого Бакса набирают многотысячные просмотры и регулярно залетают в «реки» (подробнее)