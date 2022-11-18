Взял нож и отправился мстить: мужчина заколол обидчика и воткнул нож в живот второму в Биробиджане

Кровавая расправа произошла на следующий день Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Биробиджана отправится за решетку на 15 лет. До этого его довела жажда мести. В попытке поквитаться с двумя обидчиками он сильно переборщил.

ПЛЮЕТ НА ИХ БУТЫЛКИ

Все началось 25 июня 2022 года. Двое знакомых 60-летнего Олега (имена всех героев изменены - прим. ред.) избили мужчину на улице. Молодые люди отпинали его после крупной ссоры между всеми тремя, после чего 26-летний Денис и 31-летний Ефим поспешили убраться прочь. В это время в голове Олега уже созревал план будущей мести.

На следующий день мужчина совершил свою вендетту. Он знал, где сейчас находятся оба мужчины, поэтому взял нож и отправился прямо по адресу. Поздней ночью Ефим и Денис распивали спиртное в квартире по улице Советской. Они открыли знакомому, надеясь, что он не остался в обиде. Однако у Олега не было ни малейшего намерения мириться.

- Он нанес два удара ножом в грудь 26-летнего мужчины и один удар в живот 31-летнего мужчины. Первый скончался на месте, а второго смогли спасти прибывшие на место медики, - рассказали «КП» - Хабаровск» в СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

КРУГ НАСИЛИЯ ЗАМКНУЛСЯ

Виновного быстро нашли и задержали. Олег стал отпираться, отрицая свою вину. Он объяснил следователям, что никого не хотел убивать, а наоборот оборонялся от агрессивных приятелей.

- Сторона гособвинения предоставила достаточно доказательств, чтобы отвергнуть ложную версию подсудимого, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Олега признали виновным в убийстве и покушении на убийство. Мужчину отправили на 15 лет в колонию строгого режима. После этого его ждет еще год ограничения свободы. Помимо прочего Олег обязан выплатить Ефиму 450 тысяч рублей. В такую сумму оценили моральный вред, который нанес ему обвиняемый.

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