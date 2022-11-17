Роковой обмен: житель Хабаровска с особой жестокостью убил и ограбил знакомого валютчика

Орудие убийства Фото: СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО

Криминальная драма развернулась сразу в двух регионах - Хабаровском крае и ЕАО. 66-летний житель Максим (имя изменено - прим. ред.) Хабаровска зарабатывал на жизнь покупкой и продажей валюты. Даже имел свой обменный пункт в городе.

Роковым для предпринимателя стал октябрьский вечер. К Максиму обратился его знакомый Руслан (имя изменено - прим. ред.) с просьбой продать его знакомому валюту. Причем сразу крупную сумму. Вот только этот «клиент» пока не может приехать в офис, поэтому необходимо выехать к нему в ЕАО, совсем недалеко от Хабаровска.

Обговорив все условия, Максим согласился съездить к потенциальному клиенту. Руслан, как посредник, тоже захотел поехать. Он уже знал, что хотел сделать, и заранее приготовился. Как только мужчины выехали из Хабаровска по трассе «Амур», Руслан попросил притормозить на обочине недалеко от поселка Приамурский в ЕАО.

Как только машина остановилась, Руслан напал на Максима. Он хотел его ограбить, но потерпевший начал сопротивляться. Тогда злоумышленник выстрелил из заранее спрятанного пистолета ему в голову. От полученного ранения мужчина сразу же скончался. Стрелявший забрал сумку с деньгами, что и было его первоначальной целью. Чтобы замести следы, он также похитил из автомобиля видеорегистратор и мобильный телефон погибшего, после чего скрылся. В совокупности имущество было оценено более чем в два миллиона рублей.

Обвиняемый пытался избавиться от орудия преступления Фото: СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО

- Потерпевший заранее оповестил родственника о своих планах. После того как сын не смог дозвониться до отца, он собрался и поехал на его поиски. Труп был обнаружен в припаркованном на обочине автомобиле. Сын сразу же вызвал сотрудников полиции, - рассказала «КП» - Хабаровск» Мария Токмачева, исполняющая обязанности старшего помощника руководителя СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО.

Показания родственника позволили следователям отдела по расследованию особо важных дел задержать преступника в тот же день в Хабаровске. Дело завели сразу по двум статьям - «Убийство» и «Разбой». Позже установлен состав еще одного преступления по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему».

- Уже на стадии предварительного расследования обвиняемый не признавал свою вину и отказался сотрудничать с представителями СУ СК и УМВД по ЕАО. Однако следственно-оперативным путем была установлена его причастность к преступлению. Кроме того, был найден и изъят арсенал оружия.

Также сотрудниками следственного комитета был найден арсенал Фото: СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО

Спустя год заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении 68-летнего мужчины, которого обвиняют в совершении преступлений. Дело отправлено в суд для рассмотрения по существу. Учитывая тяжесть статей, обвиняемому может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.

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