«Курица, сделай ребенку карту!»: водитель автобуса похитил девочку и обматерил мать из-за проблем с оплатой проезда в Хабаровске

Мама девочки написала заявление в полицию Фото тематическое Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пренеприятный и даже вопиющий инцидент произошел в Хабаровске пару дней назад. В очередной раз разгневанный водитель автобуса устроил скандал из-за проблем с оплатой проезда ребенка. Только вот в этот раз дело кончилось не высаживанием на мороз, а чуть ли не похищением девочки и погоней за автобусом обеспокоенной мамы.

Не выпускал ребенка из автобуса

Девочка-подросток ехала в автобусе 11 маршрута, на остановке «Универсам», где ей нужно было сойти, терминал не провел оплату по карте. Тогда девочка запаниковала, предложила водителю перевести деньги за проезд по мобильному банку, но реакция шофера оказалась непредсказуемой.

- Дочь мне сначала позвонила, я как раз ребенка спать укладывала, хотела перезвонить, но она потом написала, попросила выйти на остановку, потому что водитель не выпускает из автобуса. Я опешила, говорю: «По какой причине?!» А у нее карта оказалась в стоп-листе, она предложила переводом оплатить, но тот отказался. Причем в самой грубой и очень неприличной форме, - рассказывает «КП» - Хабаровск» мама девочки Анастасия (имя изменено - прим. ред.).

Паника, страх и погоня

Тогда мать испуганной девочки позвонила дочери, попросила передать трубку водителю, но в результате на требование выпустить ребенка из автобуса и угрозу пожаловаться работодателю водитель отправил женщину в грубой форме «отдыхать».

Мать в панике не знала, что делать - на руках у нее четырехмесячный младенец, это повезло еще, как отмечает собеседница, что к ней тогда приехала ее мама, с ней-то и оставила женщина ребенка и побежала выручать старшую дочь. Пока мать шла на остановку, дочь сообщила, что автобус поехал дальше, как выяснилось, он добрался до конечной остановки, водитель преспокойно посидел в кабине, покурил, причем девочка все это время находилась там же, в салоне, и затем поехал дальше по маршруту.

Дальше история приняла уже совсем нешуточный оборот. Женщина в испуге прыгнула в свою машину и кинулась догонять автобус, тот, конечно, не остановился, догнать его удалось уже на автодорожном техникуме, мама пошла на отчаянные меры - перегородила выезд с остановки, выскочила и побежала забирать дочь. Затем она хотела вернуться за кошельком в машину, чтобы оплатить злосчастный проезд, но тут ее настиг гнев водителя - он выбежал и начал кричать на нее, материть и поносить последними выражениями, а в апогее - вырвал из рук брелок от машины, развернулся и уехал.

- Хорошо, что у меня второй брелок был с собой, я села в машину и поехала за ним, чтобы забрать брелок, потому что выкинет, и где его искать потом?! Так я ехала за ним, пыталась остановить, понятно, что надо было просто полицию вызвать, но он бы выкинул брелок и потом отнекивался, что не забирал. Еще раз я попыталась перегородить путь на «топографе», он объехал, потом на Шелеста он пытался меня обогнать, но я не дала. В итоге на светофоре перед ГИБДД я выскочила, потребовала терминал, оплатила проезд, а он просто швырнул мне в лицо брелок, прямо в лоб, - рассказывает Анастасия.

Швырнул брелок в лицо

Пока женщина оплачивала проезд, водитель не прекращал костерить ее и покрывать отборным матом. На том стороны и разошлись. Только дело этим не кончилось. Анастасия решила добиться справедливости, чтобы водитель понял, что так поступать нельзя, и пошла к правоохранителям.

- В полицию обратилась жительница Краснофлотского района с заявлением о том, что водитель автобуса маршрута №11 из-за проблем с оплатой проезда вовремя не высадил ее дочь. По данному заявлению сотрудниками отдела полиции №8 УМВД России по городу Хабаровску проводится проверка. По ее окончании будет принято процессуальное решение, - прокомментировал ситуацию Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску.

Гнев стих, а осадок остался

Вечером после того, как все страсти улеглись, водитель, видимо, осознав происходящее, вышел на супруга Анастасии, приехал к нему и попросил поговорить с женщиной, чтобы та забрала заявление. Но мама девочки решила довести дело до конца. Уже у следователя она встретилась со своим оппонентом, тот даже не извинился за то, что произошло.

- Он объяснил свой гнев тем, что он вспылил, потому что ездят бесплатно. Но дело-то в том, что оплату было предложено перевести. Понятно, что за такое наказывают, и этого делать нельзя, но если произошли неполадки с картой, почему бы не пойти навстречу пассажиру, дочка ведь не просила отпустить ее вовсе без оплаты, - говорит мама.

На комментарии об удержании ребенка в салоне автобуса водитель возмущался, говорил - как он мог держать? Не за руку ведь. Но мама стояла на своем - по факту девочка на своей остановке не вышла, а тот возил ее до конечки и почти увез в город.

Пока эта ситуация находится на стадии разбирательства. С девочкой все в порядке, она слегка испугалась, но, к счастью, все обошлось для нее в итоге без последствий. Мама намерена добиться справедливости и идти до конца.

Женщина работает в той же сфере, но никогда не доводила детей до испуга из-за проблем с оплатой, считая, что в жизни бывают разные ситуации, и если карта попала в стоп-лист, она просто говорила, чтобы ребенок сообщил об этом родителям. По ее словам, даже в самой непростой ситуации нужно всегда оставаться человеком, решить можно любую проблему, тем более, если дело касается детей.

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