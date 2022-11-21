Сантехника вызывали? Мужчина притворялся другим человеком и вторгался в дома жертв в Хабаровском крае

Он специально выбирал для своих целей дома пожилых людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

32-летний мужчина прикидывался сантехником, чтобы проникать в дома людей. Такую схему разработал житель поселка Солнечный в Хабаровском крае. Ему удалось обмануть пять человек, прежде чем лжеработника остановили.

Безработный Игорь (имя героя изменено - прим. ред.) решил, что человеку в рабочей одежде мало кто откажет. И оказался почти прав, ведь всего лишь купив форму сантехника, ему удалось навариться на доверчивых жителях поселка. Игорь изображал из себя мастера, чтобы ему открывали двери в квартиры. Своим будущим жертвам он предлагал починить трубы за небольшую стоимость.

К кому наведаться домой, Игорь выбирал по возрасту, заходя лишь к пожилым. Люди пускали его внутрь, а мужчина изображал вид бурной детальности - мол, здесь подтекает, там прокладка прохудилась. Бесцельно раскладывая инструменты и ощупывая краны, мужчина прикидывался усердным работником. В жизни же Игорь ничего такого в помине не умеет. После проделанной «работы» мнимый сантехник выставлял своим клиентам счет. Не распознав подвоха, пенсионеры отдавали названую сумму Игорю, после чего тот спешно уходил прочь.

- Потерпевшие передавали обвиняемому денежные средства, сумма которых составляла от трех до шести тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

В одной из квартир мужчина пошел дальше, почувствовав вкус легких денег. Он взял телефон жильца и перевел себе на счет 24 тысячи рублей из приложения с мобильным банком. Он вернул смартфон владельцу как ни в чем не бывало. Пропажу денег хозяин квартиры заметил уже после ухода Игоря.

Подозреваемого задержали после обращений пострадавших в полицию. Его обвиняют в мошенничестве и краже с банковского счета. Дело рассмотрят в Солнечном районном суде.

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