Авторские хачапури и стажировки от лучших шефов: повар из Хабаровска поделился тайнами изысканной кулинарии

Шеф с детства мечтал работать в этой сфере Фото: предоставлено героем публикации

Шеф-повар из Хабаровска занял третье место среди коллег на конкурсе в Санкт-Петербурге. Участники представляли кухню Северной столицы России. Александр Ли на конкурсе приготовил говядину с соусом бешамель из сметаны, пармантье из свеклы и хрена, гречку с папоротником и луком и желе из молока со ржаными крошками. Блюда произвели фурор, обеспечив повару заслуженную бронзу.

Заслуженная награда Фото: предоставлено героем публикации

- Мы сформировали команду для участия в Кубке губернатора Санкт -Петербурга с учетом подготовки шеф-повара и его помощника. Мы изучили историю гастрономической культуры северо-запада и придали своим блюдам дальневосточный характер. Проанализировали предпочтения Екатерины Второй, Петра Первого и даже Владимира Ленина. Соревнование было честным, и пришлось понервничать всем. Судейская коллегия состояла только из профессионалов с технологическим образованием. Визуализация, несомненно, важна, но вкус и технология приготовления блюда были главными. Мы забрали бронзу и вернулись домой, - рассказал «КП» - Хабаровск» Андрей Веретенников, советник губернатора Хабаровского края.

Участники из Хабаровска показали высший пилотаж Фото: Андрей Веретенников

Принять участие в конкурсе Александр решил, получив приглашение от главы Федерации рестораторов и отельеров Хабаровского края. Мужчина в подтверждении своих способностей точно не нуждается, скорее это интересный опыт и возможность проявить креатив. В Хабаровске Александр работает бренд-шефом известного и популярного ресторана, а также разрабатывает рецепты для кулинарии.

АВТОРСКИЕ БЛЮДА И ПРЕВОСХОДНАЯ ПОДАЧА

Александр уже 14 лет работает в индустрии. Раньше он жил на Сахалине, где был известен как один из лучших поваров японской кухни.

- Я по национальности кореец, все остальные соседние азиатские кухни даются мне очень легко. Также люблю кавказские и восточные кухни, европейские течения нравятся разнообразием техники приготовления. В нашем ресторане 80 процентов блюд - гибридные. Основа - это, конечно, кухни Грузии, Турции и восточных стран. Мы миксуем их с азиатской кухней и французской техникой приготовления, - рассказал «КП» - Хабаровск» Александр Ли.

Александр Ли Фото: предоставлено героем публикации

Мужчина - повар по призванию, войти в эту профессию он мечтал с 10 лет, поэтому отучился по специальности и с тех пор не выпускал из рук сковороду. Он по сей день учится, стажируясь у шеф-поваров из Франции, Японии, Кореи, Вьетнама и Грузии, а раз в год обязательно летает в Москву для обмена опытом со столичными шефами.

- Быть универсальным и компетентным во всех кухнях поваром очень тяжело. Я стараюсь не браться за все подряд и проходить стажировки только у шефов, которые выросли и учились в той локации, кухню которой они представляют. Но вообще круто, когда берешь какое-нибудь популярное блюдо и начинаешь его интерпретировать под местную локацию, «тюнинговать» его, пока не добиваешься совершенства.

Главный конек мужчины - авторские хачапури. За основу Александр использует традиционный рецепт теста с сыром, но внутрь он кладет разнообразные начинки. Благодаря этому повару удается добиться новых интересных вкусов и приятно удивлять посетителей ресторана.

Схватка шефов была напряженной Фото: Андрей Веретенников

НИКАКИХ ПЬЯНОК И ГУЛЯНОК

Александр всю жизнь посвятил созданию блюд. Ради исполнения заветной мечты ему приходится во многом себе отказывать.

- Многие повара работают очень много: по 12-14 часов в день. Приходится постоянно трудиться физически, а также совершенствовать навыки и обучаться. Даже став шефом, все равно приходится много времени проводить на кухне.

По этой причине Александр не очень хочет, чтобы его пятилетний сын в будущем пошел по его стопам. Хотя такие мысли ребенок уже высказывает папе. Александр считает, что тернистый путь на вершину сферы питания сложный и подходит не каждому.

- Приходится во многом ограничивать себя: общение с друзьями, спорт, гулянки, информация, которую можно получить вне кухни.

Но несмотря на все сложности, Александр счастлив делать свое дело. И даже любит готовить дома. Единственная трудность: не все подходящее оборудование есть под рукой. Но для настоящего профи это не проблема.

Мастера трудились под прицелом камер Фото: Андрей Веретенников

СТРЕМЛЕНИЯ И ПОБЕДЫ

Александр продолжает радовать хабаровчан изысканной кулинарией. Пока в городе трудятся такие профессионалы, голодными мы точно не останется. В будущем достижения местных специалистов продолжат прославлять край на всю страну.

- Гастрономическая культура Хабаровского края последние несколько лет держится на хорошем уровне, в том числе с претензией на высокую кухню. По поручению Михаила Дегтярева в 2023 году мы проведем Кубок губернатора Хабаровского края на звание «Лучший шеф-повар, лучший сомелье и лучший официант», - сказал Андрей Веретенников.

Изысканные призы нашли своих обладателей Фото: предоставлено героем публикации

Остается лишь пожелать поварам удачи и карьерного роста, а также создания новых вкусных рецептов и блюд, которые продолжат радовать хабаровчан на завтрак, обед и ужин.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» - Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ни хао» из Хабаровска: владелица китайского ресторана приняла участие в шоу «На ножах»

Ресторатор из Хабаровска снялась в известном кулинарном проекте (подробнее)

Дикий повар из Хабаровска попал на шоу Константина Ивлева

Полгода назад Дима Леташин переехал в Москву и там начал работать над своей раскруткой: вести блог на «Яндекс.Дзен» и проходить стажировки в самых респектабельных заведениях (подробнее)