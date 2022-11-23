Оттаскали за волосы и накинули на шею веревку: в Хабаровском крае экс-одноклассники издевались над жертвой, а потом убили

Осужденные за жестокое убийство одноклассницы в поселке Переяславка безуспешно попытались оправдать приговор Фото: Олег ЗОЛОТО

Осужденные за жестокое убийство одноклассницы в поселке Переяславка безуспешно попытались оправдать приговор. Напомним, что 32-летний Илья и 31-летняя Анна (все имена изменены - прим. ред.) расправились с жертвой в апреле 2020 года. И все это ради денег.

ПЛАН С ПРИМЕНЕНИЕМ УНИЖЕНИЙ

Илья и Анна жили на мизерные доходы. Денег постоянно не хватало, а тратить хотелось не только на первоочередные нужды, но и на гулянки. Как назло перед глазами маячила одноклассница, которая жила, в общем-то, неплохо. Илья и Анна решили разжиться деньгами за счет давней знакомой.

Сообщники пригласили одноклассницу выпить. Вспоминали школьные годы, делились жизненными проблемами, рассказывали забавные истории. Когда градус зашкалил, Анна пригласила всех к себе в гости. Одноклассница согласилась продолжить душевные посиделки.

АД

Как только жертва пересекла порог дома, одноклассники из милых собеседников превратились в зверей. Сообщники стали избивать девушку и требовать отдать им золотые украшения. Анна ударила одноклассницу монтировкой по голове, Илья твердил: «Отдай «ювелирку»!», сдабривая слова отборным матом.

Одноклассница украшения отдавать не собиралась и послала «друзей» куда подальше. Тумаки и угрозы не помогали, тогда в ход пошли крайние меры. Илья и Анна накинули на шею девушки веревку и начали душить. Жертва скончалась на месте от механической асфиксии.

Сообщники сняли с трупа три кольца, браслет, серьги, цепь с подвеской и украли мобильный телефон. Всего более чем на 107 тысяч рублей. Тело девушки с помощью 72-летнего отчима Анны сбросили в кювет подальше от дома, а в комнатах изменили обстановку.

ОФИЦИАЛЬНО

Длинная рука правосудия достала Илью и Анну быстро. Их обвинили в убийстве группой лиц, сопряженном с разбоем, и разбое с применением насилия. Отчима привлекли за заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления.

Суд приговорил Анну к 17 годам колонии общего режима. Илье дали 20 лет строгого режима. Отчиму назначили штраф в 40 тысяч рублей. Но осужденные посчитали приговор слишком суровым и попытались оправдаться.

- Осужденные с приговором не согласились, обжаловали его, ссылаясь на суровость наказания и неверную квалификацию. Пятым апелляционным судом общей юрисдикции (Новосибирск) и Верховным судом Российской Федерации приговор оставлен без изменения, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель краевой прокуратуры.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» - Хабаровск» обязательна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Унизили и жестоко расправились: в деле о страшном убийстве девушки в Хабаровском крае поставили точку

Жители Хабаровского края попытались оправдаться за жуткое убийство одноклассницы (подробнее)

«Пихай в толчок! Теперь в рот!»: в Биробиджане вынесли приговор ревнивице за истязания соперницы

Шестерых человек осудили в ЕАО за похищение и издевательство над 19-летней девушкой (подробнее)