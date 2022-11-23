Дерзкий налет ценою в тысячу рублей: суд приговорил мужчину за разбойное нападение на пенсионера в Хабаровске

Суд приговорил мужчину к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Завершился судебный процесс над преступником, который в апреле 2022 года бесцеремонно напал на 82-летнего пенсионера в Хабаровске. Суд признал 35-летнего нападавшего виновным в совершении разбойного нападения и отправил его в колонию строгого режима на девять лет и шесть месяцев.

- Подсудимый вину не признал, воспользовался 51 статьей Конституции РФ. Отягчающим обстоятельством выступил рецидив преступлений. Прокуратура запрашивала 11 лет лишения свободы по совокупности неотбытого наказания за ранее совершенные преступления, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Ворощенко, помощник прокурора Индустриального района.

Напомним, пожилой гражданин возвращался домой из продуктового магазина с покупками. Он заметил преследующего его подозрительного мужчину и хотел обратиться за помощью в ТСЖ, которое находится в соседнем от его подъезде дома на Байкальском переулке. Неизвестный в капюшоне нагнал пенсионера и налетел на него сзади. Прижав левой рукой к двери, злоумышленник замахнулся правой и нанес сильный удар в лицо. От этого пострадавший на мгновение потерял сознание, от чего и рухнул на землю. Это засняла камера видеонаблюдения, установленная напротив входа в подъезд.

Добычей преступника стала всего лишь навсего одна тысяча рублей из внутреннего кармана куртки. Заполучив деньги, налетчик ретировался и отправился в ближайший алкомаркет, чтобы приобрести спиртные напитки.

Пенсионер же нашел в себе силы добраться до дома, вызвать скорую помощь и обратиться в полицию. Пожилого мужчину доставили в одну из больниц города, где провели неотложную хирургическую операцию.

Сотрудникам УМВД России по Хабаровску потребовалось менее суток, чтобы задержать подозреваемого. Он оказался им знаком, потому что неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления. В их числе кражи и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Чуть не убил пенсионера за тысячу рублей: нападение на мужчину попало на видео

Мужчину осудили за разбойное нападение на пенсионера в Хабаровске (подробнее)

«Ведете себя как уроды!»: учительница по полной программе пропесочила второклассников в Хабаровске

Родители второклассников в Хабаровске пожаловались на грубое и неподобающее обращение учителя (подробнее)

«Хочу, чтобы она страдала»: житель Колымы отомстил бывшей, разослав ее «голые» фото и видео

Жителя Колымы осудят за рассылку откровенных фото бывшей девушки и угрозу убийством (подробнее)