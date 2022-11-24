Ребенок зловеще хохотал, пока горел человек: 10-летний мальчик поджег старика в подвале Хабаровска

В тот день из горящего дома спасли 20 человек Фото: паблик Хабаровск Епс Тудэй

Пожар, который случился в Хабаровске еще 6 ноября, когда в больницу попали мужчина и ребенок, мог быть спровоцирован поджогом. Вероятно, причиной возгорания могла стать жестокая детская выходка - ребенок 10 лет захотел попасть в телевизор и поджег обитавшего в подвале старика без определенного места жительства. Свои действия он снял на камеру, и ролик разошелся в Сети.

На кадрах подросток не стесняется в выражениях, говорит, что его покажут по телевизору, зловеще смеется и продолжает подкидывать горящие предметы в сторону мужчины. Тот сетует на подростка и пытается выбраться из горящей подсобки.

20 спасенных и 30 эвакуированных

В ГУ МЧС России по Хабаровскому краю «КП» - Хабаровск» рассказали, что в тот день спасатели вызволили из горящего помещения 20 человек, причем 10 из них - это дети. Семерых вытаскивали по механической лестнице. Один ребенок и мужчина были доставлены скорой помощью в больницу. Еще 30 человек тогда самостоятельно вышли на улицу.

- Это бывшее малосемейное общежитие, сейчас это уже обычный дом. Там было достаточно много эвакуированных людей и спасенных нашими специалистами. По прошествии времени, по предварительным данным, была установлена причина пожара - это мог быть поджог, материалы все будут переданы в полицию для расследования. Будут устанавливаться виновные лица, - рассказали редакции в МЧС.

6 ноября на месте пожарные обнаружили, что в подвале горит бытовой мусор на площади в 15 квадратов. Еще один очаг встретили на входе в подвал, у лестницы. Там огонь охватил пять квадратных метров. К счастью, в этом происшествии никто не погиб, но несколько человек все же пострадали.

С ребенком работает ПДН

В краевом УМВД «КП» - Хабаровск» сообщили, что подросток, который может быть причастен к инциденту, установлен. А мужчина, которого предположительно подожгли, к счастью, остался жив. Этот факт подтвердили редакции и в городском УМВД.

- У нас данный несовершеннолетний установлен, в настоящее время инспекторы ПДН второго городского отдела полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они в процессе, выяснят все факты и данные, по итогам уже примут процессуальное решение. О каких-то дополнительных подробностях говорить рано, проверка еще идет. Жизнь того мужчины, который пострадал, сейчас находится вне опасности, - рассказала Юлия Прокофьева, сотрудник пресс-службы УВД Хабаровска.

Кадры, на которых мальчик издевается над совсем не молодым мужчиной, разойдясь по Сети, переполошили общественность. Хабаровчане осудили поступок парня, по их комментариям, на мальчика и его семью должны обратить внимание не только полицейские, но и органы опеки. Поведение ребенка на видео пропитано жестокостью. В Сети пишут, что это уже не первый такой случай, раньше этот же ребенок уже проявлял агрессию по отношению к пожилым людям.

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