Сжег внутренние органы: ребенок выпил дезинфицирующее средство в детском саду Хабаровска

Предварительно, ЧП случилось по недосмотру персонала учреждения Фото: Иван ВИСЛОВ

В одном из детских садов Хабаровска ЧП: ребенок получил химический ожог 23 ноября. Предварительно, это случилось по недосмотру персонала учреждения. В обстоятельствах разбираются правоохранительные органы.

Все произошло в подведомственном РЖД детском саду №262. После дезинфекции игрушек персонал забыл убрать средство подальше от детей. Утром двухлетняя девочка увидела бутылку на столе. Малышка открутила пробку и попробовала дезинфицирующее средство.

Персонал детского сада увидел, как ребенок приложил опасную бутылку ко рту. Средство у девочки тут же забрали, но малышка успела проглотить немного химии. Воспитанницу отвезли в больницу, где диагностировали химический ожог внутренних органов.

Сейчас с девочкой все хорошо, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В детском саду организована проверка правоохранительных органов.

- В ходе проверки будет дана оценка действиям персонала дошкольного учреждения. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе краевого СУ СКР.

Свою проверку также проводит Хабаровская транспортная прокуратура с привлечением Роспотребнадзора.

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