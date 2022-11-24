«Я медленно снимаю с себя...»: семья из Хабаровского края шантажировала мужчин интимной перепиской с детьми

60-летняя хабаровчанка прикидывалась девочкой и отправляла мужчинам откровенные фото Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Одна очень сообразительная женщина преклонных лет решила позабавиться с пользой: она притворялась юной девушкой, переписывалась в Сети с мужчинами на откровенные темы и обменивалась с ними интимными фотографиями. Выглядит, как начало какой-то постыдной и не очень-то чистой истории, но подоплека у нее немного иная - целью женщины была нажива в денежном эквиваленте. Она умудрялась провоцировать жаждущих любви мужчин на откровения, а затем дело перерастало в шантаж.

Семейное «дело»

Этот бизнес оказался практически семейным, пенсионерка действовала не одна, а в сговоре с сыном и внуком. Видимо, семейка посчитала, что такой заработок ничем не хуже любого другого. Только трио не учло, что некоторые не побоятся оказаться раскрытыми и обратятся в полицию.

На шантажистов пожаловались четверо мужчин из Томска, они сказали, что некто вымогает у них деньги. УУР УМВД России по Томской области аферистов вычислило, те оказались из поселка Золотой, что в Хабаровском крае. На них завели уголовные дела по статьям «Покушение на мошенничество» и «Мошенничество».

Прелюбодеяния в Сети

Схема у дальневосточников была довольно простая: сын, которому около 40 лет, предложил своей 60-летней маме и молодому племяннику легкий способ заработка. На сайте знакомств женщина с помощью внука создавала фейковые страницы, возраст не указывала, но пометка была - молодая девушка. Затем она начинала откровенную переписку с мужчинами на совсем не скромные темы, обменивалась с ними снимками, возможно, даже в стиле «Ню», которые банда находила в интернете.

После таких манипуляций сын фотографировал переписку и звонил мужчинам, говорил, что он следователь, и угрожал возбуждением уголовного дела за интимную переписку с несовершеннолетней. Шантажировал он их скриншотами переписки, а за молчание требовал деньги.

На удочку попался один из томичей. Отдал деньги, правда, сумма оказалась не слишком большой, около 17 тысяч рублей. А потом дело-таки дошло до полиции.

- С августа текущего года четверо местных жителей сообщили в полицию города Томска о вымогательстве денежных средств, - рассказывают в УУР УМВД России по Томской области, добавляя, что мошенников они вычислили. - Все задержанные признались в содеянном. Следователями возбуждены уголовные дела.

Как выяснилось, такие аферы в свое время встречались довольно часто. Еще лет десять назад, когда мошенничество в Сети только начинало зарождаться, самые отчаянные уже стали придумывать подобные схемы.

- Ровесники, с которыми я училась в школе, за такие вещи попали в СИЗО четыре года назад. Тогда они шантажировали мужчин, представляясь им маленькими мальчиками, и вели с ними переписки интимного характера. После этого они начинали угрожать, что все смс разойдутся по их знакомым, если те не заплатят откуп. В конце концов, один из мужчин обратился в полицию, и всю группировку шантажистов накрыли. Отделались тогда годом в СИЗО и условным сроком. Свои действия они мотивировали тем, что хотят наказывать педофилов, как в свое время это делал известный блогер, позже тоже попавший в тюрьму. Лет восемь назад это течение было популярным у молодежи, но я считаю, что они просто хотели нажить легкие деньги. В любом случае вопрос спорный, но самосуд у нас запрещен, их действия противозаконны, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина, хабаровчанка.

Так или иначе, за такое преступление семья из Золотого понесет соответствующее наказание.

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