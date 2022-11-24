Умирал долго и мучительно: лось погиб в проводах на Колыме

Он пытался выпутаться, но никто не помог Фото: скриншот из видео

Чудовищный случай гибели дикого животного произошел на Колыме в конце сентября 2021 года. На Тенькинской трассе недалеко от перевала «Гаврюшка» беспомощный лось умирал долго и мучительно. Его рога запутались в интернет-кабеле, из-за чего он не мог сдвинуться с места ни на шаг.

СМОТРЕЛИ И УЕЗЖАЛИ

Обездвиженного сохатого видели еще, когда его можно было спасти. Мимо проезжал водитель, который остановился, чтобы снять животное на телефон. На кадрах лось стоит, уперевшись рогами в дерево, и пытается выпутаться из ловушки. В его глазах немой крик о помощи.

Казалось бы, ему еще можно помочь, освободить от пут. Но, к сожалению, судьба распорядилась иначе. На следующий день тело погибшего животного увидели дальнобойщики, следовавшие по трассе. Они также сняли его на телефоны, потешаясь, мол, его убил интернет.

Труп лося убрали, но на самотек ситуацию не пустили. Видео привлекли внимание общественности и начали быстро распространяться в соцсетях. Власти решили разобраться, почему такая ситуация вообще стала возможной.

ХАЛТУРНАЯ РАБОТА

Расследование длилось недолго. И в феврале 2022 года к ответственности призвали владельца оптоволоконного кабеля связи. Выяснилось, что провода протянули по деревьям и кустам, никак не закрепив. Неудивительно, что в скрытый капкан угодило животное. Удивительно, что только одно.

- В отношении собственника вынесли постановление о назначении административного наказания. Решение было принято управлением Госохотнадзора минприроды Магаданской области за нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира, - рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии Магаданской области.

В дальнейшем был подан иск о возмещении ущерба. Дело передали в Пермский край, где и находится компания, которой принадлежали кабели. 16 ноября 2022 года в пользу министерства с компании взыскали 240 тысяч рублей и еще 7800 рублей госпошлины.

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