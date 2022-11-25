«Врачи говорили, что у меня не будет детей»: многодетная мама из Хабаровска поделилась секретами семейного счастья и любви

Дружная семья готовится к переезду в новый дом Фото: предоставлено героем публикации

Юлианна Горелова – многодетная мама из Хабаровска. С мужем и шестью детьми они живут в полной гармонии и согласии. Оба родителя работают, но при этом успевают помочь ребятам с домашней работой, приготовить вкусный ужин и даже устраивать совместные прогулки и выезды на природу.

В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ

Юлианне 44 года, она работает социальным работником в центре обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Справляться с большой семьей бывает трудно, но в своем муже 49-летнем Евгении девушка нашла опору и поддержку. Мужчина работает плотником на ТЭЦ, он забирает детей из садика каждый вечер и помогает супруге по дому и с воспитанием. Вместе пара живет душа в душу уже 11 лет, и совсем скоро их ждет переезд в новую просторную квартиру.

- У нас действует региональная программа о поддержке многодетных семей. И в этом году нам выделили деньги на покупку квартиры. Повезло, что тогда старшему сыну Яну еще не исполнилось 18 лет. Мы вообще собрали комбо. В программу внесли поправки, и теперь семьям с шестью и более детьми выделяют средства на покупку машины, нам тоже дали деньги на машину, - рассказала «КП» - Хабаровск» Юлианна Горелова.

Юлианна с мужем Евгением Фото: предоставлено героем публикации

Сейчас семья живет в трехкомнатной хрущевке. В таких условиях, конечно, особо не разгуляешься. Но как только закончится ремонт, они переедут в новую квартиру с тремя большими спальнями, кухней, раздельным санузлом и кладовками. Они даже решили найти место для домашних питомцев, мечтают завести кошку и маленькую собаку.

ТРУДНЫЙ ПУТЬ

Сейчас в семье Юлианны шесть детей разного возраста. Ян уже уехал учиться и работать в Воронеж. Младшей дочке Варе три года, она ходит в младшую группу садика. Так было, конечно, не всегда. Когда-то девушка даже не могла мечтать о таком счастье.

- Врачи говорили, что у меня не будет детей. Но Бог мне их дал. Вообще у нас в обществе много людей негативно настроенных к многодетным, это правда. Но считаю, если так получилось, значит нужно принимать, никакие аборты я не собиралась делать.

Юлианна замужем третий раз. Первый супруг погиб спустя два месяца после свадьбы, оставив беременную жену одну. Она смогла воспитать сына сама, сейчас ему 26 лет, и он живет далеко от родственников. Во второй раз Юлианна вышла замуж через восемь лет. Но спустя 12 лет брака второй супруг тоже погиб.

- У нас с ним родилось трое сыновей. К сожалению, он себя не уберег, любил выпить. В третий раз я не хотела играть свадьбу, но друзья детства познакомили с Евгением. Он меня уговорил, и теперь я, конечно, не жалею.

Секрет крепкой семьи Юлианна видит в вере. Она считает, что семья будет благополучной, если тянуться к Богу и не поддаваться соблазнам на жизненном пути.

- Мы все грешные, но если веришь, то боишься совершить грех. Когда человек на Бога смотрит, он сам становится лучше, а семья крепче и дружнее.

Семейные торжества проходят весело Фото: предоставлено героем публикации

НЕ СОСКУЧИШЬСЯ

Дети радуют родителей своими успехами. Четверо из них занимаются в музыкальной школе в классе фортепиано. Также в семье ценится спорт, дети любят лыжи и активный отдых. А если кто-то решит лениться, родители не дадут бить баклуши.

- Сначала они сами просились в музыкалку, а теперь иногда пытаются отлынивать. Тогда я им сказала: «Если взялись, то идите до конца». Детей нельзя только постоянно гладить по головке, нужна дисциплина. Если с детства их учить осознанности, то будут понимать, что за свои поступки и слова нужно отвечать.

Дети любят лыжный спорт Фото: предоставлено героем публикации

В большой семье всегда шумно и весело. Младшие равняются на старших, проводят вместе время. Единственная беда, как не запутаться в родительских чатах в мессенджерах. Юлианна знает секрет: продуктивнее всего личные беседы.

- У меня и школьный, и детсада, и жилищный, и по работе, везде отдельная группа. Я сразу пишу: «Скажите, откуда вы, и сколько нужно сдать». Работать заканчиваю поздно, поэтому предпочитаю с учителями созваниваться лично. Так быстрее, сразу узнаю всю нужную информацию и нахожусь в курсе событий.

В планах у многодетной мамы продолжать радоваться достижениями детей, вместе с мужем строить совместное будущее. Скоро их ждет переезд, а значит новые хлопоты и заботы. Супруги планируют жить счастливо и дружно, поддерживать друг друга и растить замечательных ребят в тепле и ласке.

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