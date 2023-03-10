Затолкали в машину и едва не увезли в лес: подробности похищения мужчины в Магадане

Мужчины остались без наркотиков и решили стрясти деньги с посредника, похитив его, угрожая оружием Фото: СУ СКР по Магаданской области

Трое жителей Магадана предстанут перед судом за целый «букет» преступлений, совершенных в один день. Мужчины огорчились из-за того, что остались без наркотиков. Они решили стрясти деньги с посредника и похитили его, угрожая оружием.

ПУСТО

Купить наркотики предложил Игорь (все имена изменены - прим. ред.) - единственный из «банды», кто формально чист перед законом. Его приятели Виктор и Олег - местные криминальные элементы, которые неоднократно попадались, в том числе за разбои и запрещенные вещества. Мужчины скинулись в общий котел и набрали знакомого, который зарабатывал на наркотиках.

Магаданцы 18 марта заказали у посредника пять граммов мефедрона для личного употребления, заплатили 22 тысячи рублей. Получили координаты закладки, искали, но вещество так и не нашли. Мужчины разозлились и пришли к выводу, что посредник их обманул. Решено было мстить, причем жестко.

«ГОНИ БАБКИ»

Магаданцы отыскали посредника в гаражах на улице Гагарина, он сидел в машине своей возлюбленной. Мужчины блокировали авто потерпевшего своим и выволокли жертву на улицу. С ножом и битой наперевес они потребовали от наркоторговца вернуть им 22 тысячи рублей плюс выдать 100 тысяч рублей морального ущерба. Когда посредник отказался, его затолкали на заднее сиденье и с лезвием у горла повезли в лес, пообещав решить вопрос по-плохому.

Сопровождали жертву Виктор и Олег, Игорь ехал позади на своей машине - не бросать же ее в гаражах. Когда проезжали мимо зданий областного ГИБДД, посредник решился на побег. Он на ходу выпрыгнул из машины и вломился в здание, моля о помощи. Упустив потерпевшего, Виктор и Олег бросили машину в районе площади Космонавтов. Предварительно забрали деньги и ценности возлюбленной посредника, всего на 18 тысяч рублей.

РЕАКЦИЯ

Задержали мужчин быстро, всем троим вменили покушение на незаконное приобретение наркотиков, вымогательство и похищение человека. Виктору и Олегу добавили угон и кражу. Эти двое в ходе следствия сидели в СИЗО, Игорь заключил досудебное соглашение и отправился под домашний арест. Уголовное дело в его отношении выделено в отдельное производство.

- Следствием собран достаточный объем доказательств, в связи с чем оба уголовных дела с утвержденными обвинительными заключениями будут направлены в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Светлана Алимова, официальный представитель СУ СКР по Магаданской области.

Игорю грозит до 20 лет колонии, его приятелям - до 25 лет лишения свободы.

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