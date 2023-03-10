Наваристый и со сметаной: как изменилась стоимость кастрюли борща в Хабаровске в марте?

Мартовский индекс борща составил 148,91 рубля за кастрюлю Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новый месяц и новые данные индекса борща в Хабаровске. Это любимое миллионами россиян блюдо стало своеобразным показателем стоимости базового продуктового набора. В наваристый суп входит все, что минимально нужно для сытного и здорового питания. Создатели проекта «Индекс борща» опубликовали новые данные о стоимости этого блюда в Хабаровске, исходя из цен одного из гипермаркетов города.

КУШАТЬ ПОДАНО

Стоимость кастрюли борща рассчитывается на семью из четверых человек. За основу берется классический рецепт без учета приправ, петрушки и лаврового листа. Говядина в исследовании заменена на более дешевую курицу.

В стандартный борщ для четверых человек входит: картофель (350 граммов), капуста (200 граммов), лук (80 граммов), морковь (80 граммов), свекла (130 граммов), чеснок (шесть граммов), курятина (500 граммов). Учтены и приятные дополнения к блюду - сметана (100 граммов) и хлеб (200 граммов).

СРАВНИВАЕМ

За месяц рост показал картофель: за 200 граммов в феврале пришлось бы отдать 10,46 рубля, в марте - уже 13,65 рубля. Морковь с 2,8 рубля подорожала до 5,2 рубля. Выросла в цене и свекла: теперь 130 граммов стоят 5,2 рубля вместо 4,55 рубля в феврале. Подорожал и чеснок до 1,68 рубля (в феврале стоил 1,17 рубля). Лук увеличился в цене до четырех рублей вместо 2,72 рубля в феврале.

Приятное падение цен зафиксировано на курятину. В феврале полкило мяса стоило 98,89 рубля, в марте - 85 рублей. Резко подешевела сметана: теперь 100 граммов обойдутся в 14,99 рубля вместо февральских 24,73 рубля. На 80 копеек упала цена на хлеб: в феврале он стоил 13,99 рубля, теперь - 13,19 рубля за 200 граммов.

Неизменной осталась стоимость капусты: восемь рублей за 200 граммов.

Мартовский индекс борща составил 148,91 рубля за кастрюлю. С таким показателем Хабаровск рухнул на девятую строчку списка и приблизился к среднероссийской цене супа в 148,21 рубля. Для сравнения в феврале город занимал восьмую позицию. Цена на борщ для четверых человек была 167,31 рубля.

А КАК У СОСЕДЕЙ?

Первенство в индексе борща удерживает Анадырь. Здесь кастрюля супа самая дорогая в России и стоит 433,3 рубля в марте. Следом идут Норильск (268,36 рубля) и Якутск (227,32 рубля). Из дальневосточных городов суп дешевле, чем в Хабаровске, только во Владивостоке. За четыре порции здесь придется отдать 128,66 рубля.

Самый дешевый борщ оказался в Волгограде. Здесь кастрюля борща на четверых человек стоит 109,54 рубля. Чуть дороже в Ростове-на-Дону - 112,58 рубля. Замыкает тройку лидеров в списке самого дешевого борща Санкт-Петербург. Здесь четыре порции блюда обойдутся в 112,68 рубля.

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