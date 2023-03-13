Пытался задушить свою маму: полицейские открыли стрельбу по озверевшему мужчине в Хабаровске

Мужчину в порыве дикой ярости смогли остановить только с помощью оружия Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Страшная драма с кровавым исходом произошла в одной из квартир Хабаровска в эти выходные. Полицейские приехали на вызов, а забежав в помещение, увидели нечто душераздирающее и жестокое: мужчина пытался убить пожилую женщину, как оказалось - собственную маму. Он наносил ей удары отверткой по всему телу, избивал и пытался задушить. На все крики и требования полиции он не реагировал, в ярости продолжал издеваться над женщиной. Оперативникам пришлось стрелять…

Сначала были угрозы

Страшные события разворачивались в северной части города ночью 12 марта. О том, что в одном из домов происходит что-то неладное, узнала полиция. Сообщалось, что мужчина не выпускает собственную мать из квартиры и насильно удерживает ее, угрожая зарезать ножом. На вызов выехали оперативники.

Наносил маме удары отверткой и душил

Уже на месте они увидели, как взрослый мужчина, сын потерпевшей, держит в руках отвертку и угрожает матери убийством. Он успел нанести ей несколько ударов этим инструментом. Полиция требовала прекратить, но тот не унимался.

Как рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю, помимо нападения с отверткой, сын пытался задушить свою мать и тем самым претворить в жизнь свои угрозы. Полицейские пытались остановить мужчину, однако тот не обращал на это никакого внимания.

Полицейские пошли на крайние меры

В порыве гнева мужчина продолжал измываться над матерью, вел себя неадекватно, и тогда полицейским пришлось пойти на крайние меры - применить оружие.

- С целью обеспечения жизни и здоровья женщины 1956 года рождения сотрудником полиции было произведено несколько выстрелов в нападавшего, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Оперативник стрелял по ногам мужчины, только так его удалось обезвредить. После этого на место приехала скорая помощь и забрала нападавшего, однако еще по пути в больницу он скончался.

Сын умер, мать в больнице

Пострадавшая от ударов отверткой женщина тоже была госпитализирована, сейчас она проходит лечение. Что стало причиной конфликта между матерью и сыном, правоохранители не сообщили, однако известно, что у мужчины за плечами темное прошлое, раньше он уже был судим.

После ЧП в дом приехали следователи, на месте провели осмотр, опросили свидетелей. Теперь ведомство будет устанавливать все обстоятельства случившегося и проводить проверку по факту применения полицейским оружия в целях обезвреживания напавшего на мать мужчины.

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