Чуть не убил: пожилой житель Хабаровского края воткнул нож в грудь своей сожительнице

Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения Фото: Прокуратура Хабаровского края

Обычный день для жителя района имени Лазо разделился на до и после. 70-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в квартире на Гоголя в селе Бичевая.

- Между подозреваемым и его 52-летней сожительницей возник конфликт на почве ревности. Мужчина схватил кухонный нож и нанес ей удар в область груди, после чего скрылся с места, - рассказала «КП» - Хабаровск» Дарья Немцева, старший помощник руководителя СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Немного позднее выяснилось, куда так стремительно направлялся пожилой мужчина. По его словам, спутница рассказала о своих предыдущих отношениях, что вывело его из себя. После нанесения удара ножом, он подумал, что случайно убил свою спутницу и вызвал сотрудников полиции от соседей.

На место происшествия незамедлительно выехали следователи. В помещении был произведен осмотр, назначены экспертизы, а также допрошены свидетели.

- Женщина была госпитализирована, ей оказали квалифицированную помощь, она осталась жива, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ.

Позднее сотрудники правоохранительных органов узнали подозреваемого, который за свою жизнь был неоднократно судим. В его отношении было заведено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Суд, с учетом позиции прокуратуры района имени Лазо, заключил мужчину под стражу до окончания расследования.

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