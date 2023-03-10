Громко хохотали, пока наваливали боком: водитель «Марка» эффектно уходил от сотрудников ДПС в центре Хабаровска

Водителя не смутили проблесков маячки автомобиля ДПС Фото: скриншот из видео

Какой водитель заднеприводного автомобиля не любит только что выпавший снег? Правильно, только возрастной. Так получилось вечером 9 марта на излюбленном месте сбора фанатов японского автопрома.

Водитель Toyota Mark II, который в простонародье прозвали «самураем», начал нарезать круги вокруг Комсомольской площади в управляемом заносе. Во время очередного захода на круг за машиной пристроился наряд ГИБДД, который включил проблесковые маячки.

Владелец «самурая» на потеху толпе, которая собралась поглазеть и поснимать хулиганские действия, завершил дрифт-заезд и остановился по требованию патруля на повороте к Тургенева.

- Данный водитель был задержан сотрудниками ДПС и проверен на месте. Он был трезв, за ним не числится никаких правонарушений, неоплаченных штрафов не имеет. За данный поступок не предусмотрено никакой ответственности, поэтому с владельцем автомобиля была проведена профилактическая беседа, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Саблина, инспектор по пропаганде управления ГИБДД Хабаровска.

По словам представителя ведомства, действия водителя Toyota также нельзя квалифицировать как опасное вождение, потому что ни одно из условий не было выполнено.

Действительно, автомобилей в это время суток на дорогах не так много, но никто не отменяет простые правила безопасности при ухудшившихся дорожных условиях. Мнение комментаторов, обративших внимание на размещенные в соцсетях видео, разделились.

В это же время ГИБДД по Хабаровску предупреждает о необходимости держать увеличенную дистанцию до следующего автомобиля на скользкой дороге, а также заблаговременно снижать скорость перед нерегулируемыми пешеходными переходами.

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