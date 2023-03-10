Устроил грандиозный пожар: поджигателя комсомольских складов поставщика «Самбери» задержали в Хабаровске

Масштабный пожар в Комсомольске-на-Амуре 6 марта оказался поджогом Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Масштабный пожар в Комсомольске-на-Амуре 6 марта оказался поджогом. Напомним, что рано утром вспыхнули склады одного из поставщиков гипермаркетов «Самбери». Пожар уничтожил тысячи квадратных метров помещений и товары.

Предварительно удалось установить, что пожар начался с деревянных палет Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Пожар на улице Вокзальной заметили очевидцы около 9:00 утра и сообщили в МЧС. Огонь мгновенно охватил склады: распространился по пустотам, добрался до перекрытий и перекинулся на крышу кирпичного здания. Там вспыхнули утеплитель и обрешетка под металлосайдингом. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров.

Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Черный дым буквально затянул полгорода, пламя больше четырех часов тушили 56 человек, 16 машин. Огонь бушевал так сильно, что на помощь пришел пожарный поезд. Предварительно удалось установить, что пожар начался с деревянных палет. На них перевозят и хранят продукты и товары. Оказалось, что причиной пожара стал 32-летний мужчина из Комсомольска. Он поджег те самые палеты и скрылся с места. Зачем - предстоит разобраться правоохранительным органам.

Пожар уничтожил тысячи квадратных метров помещений и товары Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Подозреваемого задержали на вокзале в Хабаровске. С ним работали сотрудники ФСБ, - сообщил «КП»-Хабаровск» источник в правоохранительных органах.

По неподтвержденной информации, у задержанного есть подозрение на психическое расстройство. Правоохранительные органы официально ситуацию не прокомментировали. «КП»-Хабаровск» следит за развитием событий.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Столбы черного дыма над городом: мощный пожар на складах «Самбери» тушат в Комсомольске

Возгорание на складах ликвидируют на площади 3500 квадратных метров в Комсомольске-на-Амуре (подробнее)

Мощный пожар тушат на складе в Комсомольске-на-Амуре

Сообщение о ЧП поступило утром 6 марта (подробнее)