Столбы черного дыма над городом: мощный пожар на складах «Самбери» тушат в Комсомольске

Тушение осложнилось распространением огня в пустотах Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Ранним утром на пульт пожарно-спасательной службы Комсомольска-на-Амуре поступил вызов от очевидцев о возгорании складского комплекса на Вокзальной. На место оперативно выехали пожарные подразделения.

По прибытии на место было установлено, что горит один из складов. К тому моменту пламя распространилось по перекрытиям и ушло на кровлю здания, где загорелся утеплитель и обрешетка под металлосайдингом.

- Для ликвидации возгорания привлечены 24 человека личного состава и восемь единиц техники. Информация о пострадавших не поступала, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Ближе к девяти утра руководитель тушения сообщил, что возгорание удалось локализовать на площади трех с половиной тысяч квадратных метров и не допустить распространения на другие здания.

Причины пожара будут устанавливаться, но по предварительной версии, возгорание началось с деревянных палет для транспортировки и хранения продуктов питания, хранящихся в помещении.

В процессе тушения были привлечены дополнительные средства и кадры личного состава. Для бесперебойной подачи воды на место пожара был отправлен пожарный поезд.

- В 13:03 по местному времени огнеборцам комсомольского пожарно-спасательного гарнизона удалось ликвидировать очаги открытого пламени в продуктовом складе, - отрапортовали в ведомстве.

Сейчас проводится разборка и проливка конструкций, а также проверка места на наличие скрытых очагов горения и тления. На пепелище продолжают работать 56 пожарных и 16 единиц техники.

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