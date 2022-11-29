Хотели проверить, как машины ездят зимой: двух мужчин спасли из сугробов в Хабаровском крае

На помощь пришли спасатели на «КАМАЗе» Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Двое мужчин из Хабаровского края угодили в снежный капкан. Циклон в регионе доставил массу неудобств жителям городов, но с более неприятными последствиями столкнулись жители отдаленных районов.

Сотрудники помогли мужчинам выбраться Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ПОГРЕБЕННЫЕ ПОД СУГРОБОМ

В лесах у поселка Корфовский двое мужчин, одному из которых 82 года, а второму около 40 лет, угодили в ловушку из осадков. Они ехали на машинах по лесополосе, когда оба автомобиля завязли в мягком снегу. Мужчины пытались освободиться и продолжить путь, но тщетно. Совсем одни они оказались обездвижены посреди безлюдной дикой местности. Они и толкали, и пихали свои «Сузуки», но все без толку. Свое появление в лесу мужчины объяснили тем, что хотели проверить проходимость машины по снегу. В итоге тест провалился, и водители оказались отрезаны от мира.

- Мужчины позвонили в МЧС. На место приехали спасатели на «КАМАЗе» повышенной проходимости, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Своими силами справиться жителям не удалось Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сотрудники отбуксировали первую машину, а вторую вытолкали совместными усилиями. Спасенные мужчины продолжили путь, вряд ли планируя провести хоть секундой больше в заснеженной чаще.

- Сложность была в том, что земля еще не промерзла, машины провалились прямиком в грунт под высоким снегом, из-за которого дороги не видно. Рекомендуем водителям не рисковать, тем более в такую непогоду. В снегопад лучше воздержаться от поездок на охоту, рыбалку или в лес, - рассказал Иван Саволайнен, старший группы ПСО ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пришлось спилить ветку Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

БЕЗОПАСНЕЕ ДОМА

Всего за время прохождения в крае циклона спасатели помогли семи водителям. Среди них были и четыре большегруза. Мобильные группы продолжают дежурить в городе и за городом. Сотрудники на полноприводных автомобилях готовы оказать помощь застрявшим в центре города, на трассе от Тополева до Князе-Волконского и на участке дороги от Комсомольска до Селихино.

- 29 ноября введено ограничение на движение транспорта на участке от Комсомольска до Амурска. Такое решение было принято из-за гололеда и снежного наката, - сказали в ведомстве.

Машину пришлось толкать руками Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сотрудники напомнили жителям региона о необходимости соблюдать осторожность на время снегопада. Пешеходам следует быть особо внимательными при переходах дорог, а водителям соблюдать скоростной режим и быть все время начеку. При возможности не следует выезжать за город и тем более в лес или на природу у водоемов.

Синоптики прогнозируют, что циклон не закончится минимум до 1 декабря. Возможно, что и первый день зимы улучшений не принесет. В это время в Хабаровске будут обильные осадки, а скорость ветра достигнет 15-20 метров в секунду.

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