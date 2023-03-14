«Незнакомец висит на проводах»: мужчина устроил шоу за стеклом в Хабаровске

Мужчина сооружал из проводов качели Фото: скриншот из видео

Неизвестный мужчина шокировал жителей дома по Герцена, 1 в Хабаровске. Он вылез из окна, примотал себя к проводу и качался на кабелях, как на качелях. За этим наблюдали жильцы, которые пытались удержать мужчину от странного поведения. Уговоры не сработали, поэтому действие продолжалось дальше.

В правоохранительные органы позвонила женщина, проживающая на этаж ниже. Она выглянула в окно и увидела, как перед ее лицом раскачивается на проводах тот самый мужчина.

Сначала незнакомец стоял внутри подъезда. Он схватил провод и протянул себе между подмышек, после чего прыгнул наружу и стал раскачиваться и прыгать из стороны в сторону. Как сказали очевидцы, намерений себе навредить у него не было, больше это было похоже на какое-то подобие развлечения. Как он смог слезть с импровизированной тарзанки, не сообщается. Телесных повреждений после экстремального акробатического представления мужчина не получил, а также не сорвался вниз, несмотря на явную потенциальную опасность. Видео с места происшествия очевидцы прислали в Telegram-канал «Хабарай».

- Сотрудниками отдела полиции №1 УМВД России по Хабаровску проводится проверка. По ее окончании будет принято процессуальное решение, - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, представитель УМВД России по Хабаровску.

Жители дома сообщили, что мужчина был не в себе. Они предположили, что он мог принять запрещенные вещества, поэтому вел себя крайне неадекватно: на призывы слезть не реагировал, продолжал лезть наружу вопреки здравому смыслу.

На данный момент достоверно не известно, употреблял ли он что-то. Его судьбой занимаются сотрудники полиции. Также на данный момент неясно, какое наказание его ждет за подобную выходку в подъезде.

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