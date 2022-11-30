Получат все: какие пособия будут доступны жителям Хабаровского края в 2023 году

Единое детское пособие введут с 1 января 2023 года Фото: Евгения ГУСЕВА

С 1 января 2023 года в Хабаровском крае, как и во всей России, вступит в силу закон об универсальном детском пособии. Оно заменит целый ряд уже существующих ежемесячных выплат. Но что же такое Единое детское пособие? Кто и в каких размерах сможет его получать?

- Закон о едином пособии для семей с низкими доходами подписал президент Российской Федерации. Оно объединит в себе действующие меры поддержки семей с детьми от беременности женщины до исполнения 17 лет ребенку, - рассказала «КП» - Хабаровск» Мария Славутская, руководитель группы по взаимодействию со СМИ Пенсионного фонда России.

Назначаться пособия на всех детей в возрасте до 17 лет будут по одному заявлению и по единым правилам. Сейчас на каждый вид пособия на детей от 0 до 17 лет требуется отдельное заявление.

Единое пособие объединит семь действующих сегодня мер поддержки:

- Ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности;

- Пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

- Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения им возраста трех лет;

- Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка до достижения им возраста трех лет (предоставляется за счет средств материнского капитала без привлечения средств федерального и регионального бюджетов);

- Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего или последующего ребенка до достижения им возраста трех лет;

- Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно;

- Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет.

Изменится и период учета доходов. За расчетный период принимают 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления. Сейчас - предшествующих четырем месяцам.

- Для беременных, вставших на учет в ранние сроки, размер пособия будет отличаться в зависимости от дохода семьи. Они могут составлять 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума трудоспособного. Сейчас это значение составляет только 50 процентов.

Поскольку за основу выплаты пособия берется региональный прожиточный минимум, то районные коэффициенты за проживание в особых климатических и географических условиях не начисляются.

- Порядок назначения единого пособия на детей для семей с детьми будет определен в соответствующих правилах. Сейчас проект постановления министерства труда проходит общественное обсуждение.

В 2023 году прожиточный минимум в Хабаровском крае будет увеличен. Соответствующее постановление будет принято правительством региона до конца года. Сейчас же прожиточный минимум на детей составляет 20 400 рублей.

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