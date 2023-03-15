Пункт выдачи заказов в Комсомольске Фото: Telegram/@komsagram

Волна протестов сотрудников онлайн-магазина Wildberries набирает обороты. Работники устроили массовую забастовку и закрыли пункты выдачи заказов. Причина в сокрушительных штрафах, которые менеджеры вынуждены платить по новым правилам.

Объявление на двери Фото: Telegram/@komsagram

Первыми на Дальнем Востоке к бунту присоединились работники из Комсомольска. Они повесили на дверях объявления о закрытии и перестали обслуживать клиентов. Один из сотрудников, участников забастовки, поделился с «КП» - Хабаровск» причинами такого решения.

- У нас всегда были списания за бракованные вещи и возвраты, но с 14 марта все стало намного серьезнее. Ранее клиент приходил, отдавал товар, мы отправляли его на обратно на склад и с нас удерживали 25 процентов от стоимости заказа. Но в этот день начали списывать 100 процентов, - рассказала «КП» - Хабаровск» Дарья Романова (имя изменено по просьбе героя публикации, - прим.ред.), сотрудница филиала в Комсомольске.

ПВЗ в Комсомольске Фото: Telegram/@komsagram

Девушка поделилась историей своей коллеги. В пункт выдачи приехали товары, среди которых была коробка с дорогой игровой приставкой и женскими вещами. Клиент забрал заказ, а через время пришел разъяренный: в коробке было пусто. Оказалось, что до пункта товар не доехал. Кто его украл, неизвестно, но всю стоимость вещей списали с менеджера.

Отрицательные балансы сотрудников Фото: Telegram-канал бастующих сотрудников Wildberries

- И таких ситуаций миллион по всей стране. С нас списывают эти деньги как с ответственных лиц, хотя мы не можем знать, кто конкретно украл товар, было ли это на этапе перевозки, хранения или доставки, но при этом несем полную материальную ответственность.

В других городах сотрудники сообщили о списании в 40 процентов Фото: Telegram-канал бастующих сотрудников Wildberries

Рассказала Дарья и про нашумевшую рейтинговую систему. Как говорит девушка, у каждого сотрудника есть свои баллы. Если оценка их работы в пять звезд, они работают спокойно. Когда клиент ставит отрицательную, снимаются баллы. Когда оценка опускается ниже 4,95 баллов, начинаются штрафы и вычет денег из зарплаты. Чтобы повысить свой рейтинг хотя бы на одну сотую процента, нужно не менее 100 положительных оценок от клиентов. Набрать их за короткий срок очень сложно, поэтому все это время они вынуждены отдавать часть зарплаты на штраф.

Рейтинги Фото: Telegram-канал бастующих сотрудников Wildberries

- Также нам установили время для приема заказов. Раньше это было два с половиной часа, сейчас полтора часа. Если мы не успеваем принять товары за этот срок, то прилетает новый штраф. Такое ощущение, что руководство проверяет, как долго люди будут это терпеть, но вот терпение лопнуло.

Дарья рассказала, что после бунта начальство пошло на минимальные уступки: разрешило вывести заработанные деньги, вывод баланса открыли. 15 марта сотрудники ПВЗ в Комсомольске вновь стали обслуживать клиентов, но гнев не утих. Дарья рассказала. Что они требуют и ждут от начальства отмены новых правил и штрафов и надеются, что это произойдет в ближайшее время.

- У нас всегда все было негладко, но сейчас совсем невыносимо. Раньше эти лишения и вычеты были менее ощутимы, потому что даже при списаниях средняя зарплата у нас была выше, чем на других работах в городе. Поэтому все терпели и смирялись со списаниями, мол ладно, и так нормально получаю. Но когда стали настолько ужасные условия, у людей просто не осталось сил с этим работать.

Сейчас в забастовке участвует большинство филиалов по всей стране, в том числе и на Дальнем Востоке. За дело взялась Генпрокуратура России, которая проверит нарушение прав работников компании. В то же время свою поддержку сотрудникам выразил профсоюз из Хабаровского края. Сейчас совместно с работниками готовится обращение в надзорные ведомства, чтобы отстоять трудовые права менеджеров.

Если вам известно, какие пункты прекратили работу в городе, просим присылать фото и описание на почту red.habkp@phkp.ru.

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