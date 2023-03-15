Сергей Кравчук: «Ваше желание и наша помощь сдвинут с мертвой точки многие вопросы»

Глава города совместно со своими заместителями совершил объезд района Хабаровск-2. Первым пунктом маршрута стал детский сад №27 на Клубной, где градоначальник и коллектив дошкольного учреждения проверили меры обеспечения безопасности.

- Этот детский сад был оборудован системами домофонов на входы и въезды в учреждение. За счет средств муниципального бюджета были установлены осветительные приборы по всему периметру здания, а также камеры видеонаблюдения, - рассказала Татьяна Матвеенкова, начальник управления образования администрации Хабаровска.

В дошкольном учреждении проверили меры безопасности Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ

В самом детском саду для детей созданы условия для всестороннего развития, в том числе и малышей с особенностями развития. Дети вручили мэру Хабаровска подарок, сделанный своими руками.

Следующей остановкой стала встреча с ветеранами-железнодорожниками, которые вносят огромный вклад в развитие района. Сергей Кравчук наградил отличившихся волонтеров, участвующих в акции по сбору средств на лечение и реабилитацию участников СВО, получивших ранения.

Мэр Хабаровска наградил ветеранов-железнодорожников Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ

Градоначальник ответил на актуальные вопросы местных жителей касательно планируемых работ на территории района.

- В Хабаровске осуществляется несколько проектов по благоустройству дворовых территорий. Это программа «1000 дворов». Вторая - это грантовая помощь собственникам многоквартирных домов от администрации города, и третья - ТОСы. Все они зависят от желания самих собственников. Подать заявки можно через главу района, и администрация города поможет, - рассказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Затронули и тему реконструкции проспекта 60-летия Октября, которая началась два года назад. По информации управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска, работы по реконструкции участка вдоль района Хабаровск-2 начнутся в 2024 году. Но сам проект включает в себя не только дорожное полотно, но и прилегающие территории, включая водоотведение.

- В программу реконструкции можно включиться и дворовыми территориями. Вместе с вами, активными жителями, можно сдвинуть с мертвой точки вопросы благоустройства, - добавил градоначальник.

Присутствующие поблагодарили мэра города за то, что он не остается в стороне от потребностей жителей.

Конечным пунктом поездки стала презентация нового сквера на Промывочной. Главный архитектор города Аркадий Корзун представил мэру Хабаровска Сергею Кравчуку и жителям прилегающего района проект преображения территории площадью пять с половиной тысяч квадратных метров в современный объект. Работы начнутся с середины мая и продолжатся до середины октября 2023 года.

В планы подрядчиков входит демонтаж существующего покрытия, укладка плитки на пешеходных дорожках, а также подготовка автобусного кармана для общественного транспорта. Сквер станет точкой притяжения для жителей благодаря наружному освещению, скамейкам, малым архитектурным формам и двум детским площадкам с покрытием из резиновой крошки.

За благоустройство сквера на Промывочной жители района Хабаровск-2 голосовали в 2022 году.

- Представители СНТ подавали обращения о продлении автобусного маршрута, чтобы людям было легче добираться до своих участков. Учитывая, что большинство наших садоводов - пенсионеры, было решено продлить автобусный маршрут до конечной остановки на улице Автономной, - сказал Сергей Анатольевич.

Прямо во время презентации жители микрорайона попросили решить вопрос с контейнерной площадкой для мусора, которая расположена в непосредственной близости от будущего сквера. Мэр города пообещал решить проблему путем переноса площадки в другое место или замены существующих контейнеров на углубленные.

- При производстве работ по обустройству сквера я прошу вас быть самыми строгими контролерами. Общайтесь с подрядчиком и высказывайте ему свои пожелания. Ведь лучше сделать сразу так, как хотят люди, чем переделывать свою работу, - добавил мэр Хабаровска.

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