Уникальный климат: почему Шантарские острова окутаны льдом

Летняя погода на островах длится около трех месяцев Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Шантарские острова Хабаровского края – заветная мечта тысяч туристов. Далекая суша посреди бушующего моря, уникальная природа и животные, не боящиеся людей. Экстремальный отдых для заядлых путешественников доступен не всем. Добраться до островов проблематично и недешево, но поездка окупится яркими впечатлениями.

- На данный момент самым разумным способом добраться до Шантар будет вертолет, стоит такая поездка дорого. Экскурсии организуют как турфирмы, также можно поехать самостоятельно. Увидеть своими глазами острова точно стоит. Это особенное место в крае, где повсюду царит дикая природа, а киты подплывают к путешественникам на расстояние вытянутой руки. Звери здесь непуганные, ведь место оторвано от цивилизации, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Аполлонова, пресс-секретарь ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Особенность островов не только в удаленности, но и в уникальном климате, который сложно встретить еще хоть в одной точке планеты. Например, зима здесь длится ровно шесть месяцев, с ноября по апрель включительно.

- В 2021 и 2022 она годы была теплой, особенно в 2022 году - на 2,4 градуса теплее обычного, а также многоснежной. Обильные снегопады прошли в ноябре, конце января и апреле, - сказала Ирина Никитина, заместитель начальника научного отдела ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Вид со стороны моря захватывает дух Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Связана такая особенность с расположением у Охотского моря. Весна здесь прохладная, похолодание наступает при падении температуры на воде. Ледоход здесь тоже начинается намного позже. Если на материковой части лед начинает идти с конца марта, то на островах явление завершается в начале июля. Тогда же официально наступает лето. В 2022 году эта дата выпала на середину июля, когда среднесуточные температуры превысили отметку в +15 градусов. А первые заморозки наступили уже 16 сентября.

- Лето здесь короткое и неустойчивое. В 2022 году наблюдалось 15 дней с туманом, восемь дней с дымкой, 18 дней с дождем, четыре дня с ливневым дождем, два дня с моросью, один день с замерзающей моросью и один день с грозой, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Шантарские острова стали предметом интереса не только туристов, но и ученых. Здесь постоянно проводятся исследования почвы, воды, климатических изменений и местных флоры и фауны. Последние работы помогли специалистам получить интересные данные.

Так индикатором прихода штормов на острова стала пыльца кедрового стланика. Ее движение показывает скорейшее наступление снегопадов или циклонов. Они наступают на островах, когда начинаются в море. Другой интересной особенностью стало изучение торфяника. Отложения в почве помогли ученым выяснить, когда на островах менялись времена года: с зимней циркуляции на летнюю.

Напомним, помимо Шантар в Хабаровском крае есть еще один национальный парк, три заповедника, четыре заказника и памятник природы Силинский лес. Попасть на эти охраняемые территории может каждый желающий, но сначала нужно получить разрешение и заплатить за нахождение на землях. Так у туристов есть возможность побывать в дикой природе, а именно этот вид отдыха высоко ценится путешественниками.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Открываем Дальний Восток: почему обязательно стоит увидеть Хабаровский край

Хабаровский край вошел в тройку лидеров ДФО по развитию туризма (подробнее)

Обязательно к просмотру: топ мест с красивой природой Хабаровского края

Путешественники рассказали «КП» - Хабаровск», какие достопримечательности Хабаровского края стоит увидеть своими глазами (подробнее)

Место, где восходит солнце: куда поехать в Хабаровске на выходных

Хехцир стал одним из самых популярных туристических маршрутов Хабаровского края (подробнее)

От одиноких гор до ледяных пещер: какие места стоит посетить в ЕАО

Путешественники рассказали, какие достопримечательности можно увидеть в ЕАО (подробнее)

Остров Недоразумения, любимое место тюленей и легенда о вдове: какие места Магаданской области стоит увидеть своими глазами

«КП»-Хабаровск» рассказывает о достопримечательностях Колымы (подробнее)