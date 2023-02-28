Открываем Дальний Восток: почему обязательно стоит увидеть Хабаровский край

Путешественники предпочитают туры за пределами городов Фото: Мария ИВАНОВА

Дальний Восток – округ амурских тигров, изюбрей и медведей. Земли дикой природы, громадных заповедных территорий и уникальной флоры. Слияние культур России и ближайших зарубежных соседей, стран Азии, создает поистине уникальное сочетание. Все это привлекает туристов со всех уголков страны. Увидеть здесь можно многое: долину гейзеров на Камчатке, старинные японские постройки на Сахалине, бескрайние бухты на Колыме или чистейшие побережья Приморья. Своими красотами цепляет и Хабаровский край – место встречи соленых морских вод и тайги.

Это уникальный регион России. Он самобытен и многокультурен. Здесь можно насладиться как горными, так и морскими пейзажами, а также увидеть полноводный Амур и неповторимые флору и фауну. Слияние стихии и культуры привлекает туристов, в государство старается поддерживать и развивать эту сферу.

Пагода, которую видно с острова Большой Уссурийский Фото: Мария ИВАНОВА

- Жители Хабаровского края сами часто выбирают путешествия внутри региона для отпусков и выходных. Отдают предпочтения турам выходного дня. Это и горячие источники в Кульдуре и в Вяземском районе, так и пешие маршруты, например, Сикачи-Алян, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, член Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

Край знаменит своими обитателями, амурскими тиграми Фото: Мария ИВАНОВА

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ

Хабаровский край традиционно входит в тройку лидеров Дальнего Востока по основным показателям развития туризма. С каждым годом они увеличиваются, за 2022 на восемь процентов возрос туристский поток по сравнению с 2021 годом. Край посетили более 560 тысяч человек из соседних регионов и других стран.

Путешественники на сопке Фото: Надежда Гончаренко

Ожидается, что эти значения будут расти и дальше, и это не случайно: в регионе есть, что посмотреть, а государство оказывает всестороннюю поддержку путешественникам, развивает новые маршруты, запускает уникальные программы. Цель одна – сохранить и улучшить то, что уже есть и создать новые возможности, ведь ресурсы позволяют сделать все, чтобы Хабаровский край стал привлекательным для разных слоев населения.

- Нашему региону есть, чем гордиться, и есть, что предложить. Мы можем стать одним из центров развития экологического и приключенческого туризма. Особенно учитывая, что в регионе насчитывается более 180 особо охраняемых природных территорий федерального и краевого значения. Мы – центр деловых, культурных и спортивных мероприятий различного уровней. Поэтому активно работаем над повышением интереса российских туристов к нашему краю, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

ЧТО ЕСТЬ, И ЧТО БУДЕТ

Глава края поставил задачу наладить активный туризм в Хабаровском крае. Планируется привлекать как путешественников из других регионов, так и иностранных гостей.

- Благодаря проекту «Отдыхаем в крае», который мы запустили по поручению губернатора в марте прошлого года, вырос спрос на туры выходного дня. На сегодняшний день к проекту присоединилось более 60 партнеров, которые предоставляют скидки на свои услуги по промослову «Минтур». По предварительным подсчетам, льготными предложениями воспользовались, по меньшей мере, 12 тысяч жителей региона, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Пунтус, министр туризма Хабаровского края.

Уникальная природа порта Ванино Фото: Александр и Надежда Гончаренко

Популярностью пользуются и этнографические программы с посещением национальных сел, включающие дегустацию национальной кухни и даже мастер-классы по приготовлению традиционных блюд коренных народов Дальнего Востока. Туроператоры предлагают множество самых разнообразных туров на любой вкус и кошелек.

Уникальное озеро Хабаровского края Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Регион можно посетить в любое время года. Зимой сюда едут со всех уголков России за экстремальным видом туризма: для катаний на сноуборде или лыжах. В сезон 2022-2023 здесь открыли новый туристический маршрут «Лыжная стрела», тур выходного дня на курорт «Холдоми», который включает в себя проезд в фирменном поезде, трансфер до места, проживание в гостинице или коттедже, а также страховку. В первый тур из Хабаровска отправились 30 поклонников активного зимнего отдыха.

Заснеженные сопки Фото: Мария ИВАНОВА

– Сегодня по России курсируют всего три «Лыжных Стрелы» и одна из них у нас, в Хабаровском крае. Мы рады, что у нас получилось сделать такой тур выходного дня и любители горнолыжного спорта могут отдохнуть по доступным ценам на одном из лучших зимних курортов страны, – сказала Екатерина Пунтус.

Разумеется, Хабаровский край еще и рыбный регион. Рыбалка на Амуре – традиционное увлечение как местных жителей, так и путешественников. Она может продолжаться круглый год, однако рыбаки все же предпочитают выезжать на реку с наступлением тепла: в конце мая – начале июня. Летом на Амуре можно поймать множество видов рыб, зимой в основном ловятся сиги, а также лещ, таймень и ленок. Это также и возможность взять выездной тур на самые «рыбные» места. Желания и интересы жителей активно поддерживают со стороны правительства. Так, 4 марта в Советской Гавани состоится фестиваль «Серебряная корюшка», где мастера и любители смогут посоревноваться в навыках ловли этой сезонной рыбы. Мероприятие проходит при поддержке минтуризма региона.

Амур в начале весны Фото: Виктория БАБАНИНА

ЭКСКУРСИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

- Событийный туризм у нас очень развит, проходит множество деловых, культурных и спортивных мероприятий не только общероссийского, но и международного масштаба. Календарь событий насчитывает более 200 мероприятий районного уровня. Чтобы познакомить жителей и гостей региона с самыми яркими самобытными мероприятиями, мы запустили туристический проект, посвященный 85-летию со дня образования региона. Он называется «Дни районов Хабаровского края».

У заядлых туристов есть свои «места силы» Фото: Александр и Надежда Гончаренко

Развивают и популярные в западной части страны экскурсии на фабрики и заводы. Такой вид поездок особенно популярен у школьников и подростков. На данный момент край участвует в акселераторе «Открытая промышленность». Его итогом станут новые программы мероприятий на различных производствах. Уже сейчас у детей есть возможность съездить на фабрики мороженого, соков и карамели.

В регионе взращивают поколение профессионалов. Туристический бизнес важен как для гостей, так и для организаторов. С 1 июля 2023 года выходить на маршруты и оказывать экскурсионные услуги неаттестованным специалистам будет запрещено. Экскурсоводы и гиды-переводчики должны попасть в федеральный реестр, пройдя квалификацию и сдав экзамен. Предварительно, ряды специалистов пополнят около 100 работников отрасли. На сегодняшний день уже получили документы государственного образца семь экскурсоводов и один гид-переводчик.

Столица края также привлекает туристов для культурно-познавательного отдыха. Непременно нужно сделать фотографию с «Пятитысячным мостом»» Фото: Мария ИВАНОВА

Кадр каждого туриста, побывавшего в Хабаровске Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

ГОСПОДДЕРЖКА

Ни одна сфера не сможет полноценно развиваться без контроля и финансовых вложений. Сейчас поддержка туризма оказывается на федеральном и на региональном уровнях.

- В 2023 году правительство России направит 638 миллионов рублей на организацию событийных мероприятий. Субсидии получат регионы, чьи проекты прошли конкурсный отбор. В их числе и Хабаровский край. На проведение «АмурФест. Весна. Лето. Осень. Зима – 2023» нам выделят более 29 миллионов рублей.

Из краевого бюджета на развитие инфраструктуры выделят более 20 миллионов рублей. Благодаря этой поддержке предприниматели могут частично компенсировать средства, направленные на ремонт номерного фонда, изготовление и установку указателей, обустройство глэмпингов, покупку специального туристического снаряжения и оборудования. У предпринимателей будет возможность возместить до 85 процентов понесенных затрат.

Большехехцирский заповедник Фото: Мария ИВАНОВА

ЧТО ДУМАЮТ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ

Опытные туристы, регулярно бывающие в Хабаровском крае, также поделились своим мнением. Они отметили как минусы, так и плюсы имеющейся сейчас инфраструктуры.

- На данный момент все-таки еще сложно добраться до мест, которые хотелось бы увидеть. Недостаточно информативной части: организованных массовых экскурсий к туристическим местам, проложенных дорог. До многих точек приходится добираться самостоятельно, и далеко не каждый автомобиль способен довезти до нужной, необходима проходимая машина. В этом плане мы испытываем сложности, на тот же Амут нет каких-то выездов. Этот момент лучше проработан, например, на Камчатке или на Сахалине, где используют вахтовые автобусы, внедорожники, а до достопримечательностей в море с легкостью можно заказать катер, - рассказала «КП» - Хабаровск» Мария Иванова, исследовательница Дальнего Востока.

Пещера в лесу Фото: Ольга Иванова

Как признаются туристы, заветная мечта многих - увидеть Шантарские острова. Это удовольствие отнюдь не из дешевых, стоимость недельного отдыха начинается от 150 тысяч рублей. Добраться до национального парка на обычной лодке своими силами нереально, море – стихия непостоянная, это большой риск для жизни человека.

Завораживающее море Фото: Мария ИВАНОВА

- На данный момент самым разумным способом добраться до Шантар будет вертолет, стоит такая поездка дорого. Экскурсии организуют как турфирмы, также можно поехать самостоятельно. Увидеть своими глазами острова точно стоит. Это уникальное место в крае, где повсюду царит дикая природа, а киты подплывают к путешественникам на расстояние вытянутой руки. Звери здесь непуганные, ведь место оторвано от цивилизации. Туристам нужно учесть, что здесь нет мобильной связи. В первую очередь необходимо позаботиться о своей безопасности, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Аполлонова, пресс-секретарь ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Увидеть косаток вживую можно недалеко от Шантарских островов Фото: Мария ИВАНОВА

Помимо Шантарских островов в Хабаровском крае есть еще один национальный парк, три заповедника, четыре заказника и памятник природы Силинский лес. Попасть на эти охраняемые территории может каждый желающий, но сначала нужно получить разрешение и заплатить за нахождение на землях. Так у туристов есть возможность побывать в дикой природе, а именно этот вид отдыха высоко ценится путешественниками.

Несмотря на все сложности, туристы, предпочитающие активный отдых, делятся мнением, что все усилия окупятся. В текущем положении вещей есть и свои плюсы: территория, на которой нет отпечатка цивилизации и следов пребывания человека, вандализма. Поэтому ценителям единения с природой даже в плюс, что туризм по таким точкам не поставлен «на поток». Путешественники поделились своим небольшим топом мест, которые они рекомендуют посетить, побывав в Хабаровском крае в первый раз да и в последующие.

Рассвет у моря Фото: Мария ИВАНОВА

Озеро Амут

Высокогорное обвальное озеро успело стать одной из главных достопримечательностей края. Люди со всего региона приезжают сюда чуть ли не круглый год. Особенно повезло комсомольчанам: от города до памятника природы ехать всего 60 километров. Озеро уникально: оно образовалось из-за оползня, перегородившего реку. Со всех сторон водоем окружен горами, что создает перехватывающий дыхание пейзаж.

Вид на Амут Фото: Александр и Надежда Гончаренко

- Очень интересно было посетить местную Сопку Любви, с которой открывается прекрасный вид на реку. При спуске к озеру открывается эффектное зрелище: туман над сопками смотрится очень красиво, - рассказал «КП» - Хабаровск» Александр Гончаренко, турист.

Сюда приезжают на ночевки, плавают на каяках, а самые смелые купаются в ледяной кристально чистой воде. Туристам стоит помнить, что в заповедной зоне свой микроклимат. Даже в самый жаркий летний день ночью здесь будет холодно. Опытные путешественники всегда везут с собой куртки и спальники потеплее.

Близ Амута Фото: Мария ИВАНОВА

Аксакинский перевал

Добраться до этой скалы можно двумя способами: по реке Гур либо на автомобиле от Высокогорного.. Там находится сразу несколько достопримечательностей, полюбившихся жителям края. Самые известные - вид на реку Гур, которую местные жители называют «подковой», камень желаний и останец «Палец дьявола».

- Вид со смотровой площадки открывается великолепный. Чтобы добраться до «Пальца дьявола», необходимо пересечь реку, на которую также стоит полюбоваться с высоты.

Местные любят сюда приезжать, чтобы сделать красивые фотографии на «подкове», а также провести время на природе. Часто выезжают с ночевками, прихватив спальники и еду для вкусного ужина на природе.

Вид на Гур поражает своей красотой Фото: Александр и Надежда Гончаренко

Хехцир

Недалеко от краевой столицы расположился известный горный хребет. В любой сезон здесь можно увидеть множество туристов, решивших скрасить свой выходной подъемом на возвышенность. Уникальный массив поражает своей контрастностью и необычными растениями. Местная флора включает тропические виды, сохранившиеся с доледникового периода.

Хехцир на рассвете Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Самыми знаменитыми достопримечательностями стали скалы Змеинка и Базальтовая. Сюда приезжают и альпинисты, покоряющие отвесные склоны. Счастливчикам, забравшимся на вершины, открываются великолепные виды на Хабаровск и близлежащие поселки.

Завораживающие морские пейзажи Фото: Мария ИВАНОВА

Ванино

Ванинский район края омывается Татарским проливом. Здесь расположен крупнейший морской порт региона, доставляющий туристов на Сахалин. Путешественники отмечают, что в Ванино чувствуется сила стихии, соединяющая сушу и море, а частый гость берега - туман - окутывает местные красоты загадочной дымкой.

Туристы часто приезжают сюда, чтобы насладиться природой и пройтись вдоль скал, омываемых бушующей водой.

Север края не похож на южную часть Фото: Александр и Надежда Гончаренко

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