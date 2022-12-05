Не успели почистить: власти Магадана прервали молчание после смерти ребенка от падения сосульки с крыши детского сада

Школьник получил травмы, несовместимые с жизнью Фото: СУ СКР по Магаданской области

В Магадане продолжают выяснять обстоятельства гибели ребенка, на которого упали громадные сосульки. Напомним, ледяная глыба рухнула на восьмилетнего мальчика 4 декабря. Ребенок погиб - и не абы где, а у стен детского сада №58. Почему столь важное учреждение оказалось опасным - объяснили в городской мэрии.

СОСУЛЬКА УБИЛА РЕБЕНКА 4 ДЕКАБРЯ

Мальчик вместе с друзьями вечером гулял на улице. Детский сад в этот день был закрыт, сторож только что закончил обход территории. Школьник пробрался через забор и подошел к стенам хозяйственного блока, который находится с обратной стороны основного здания. Именно с этой части крыши свисали сосульки едва ли не в человеческий рост.

- Безусловно, это трагедия. Предсказать ее было невозможно. Достаточно высокий забор, сторож обходил здание. Известно, что друзья мальчика пытались его остановить, - сообщила Светлана Колмогорова, заместитель мэра Магадана.

Все произошло около 16:00 по местному времени: глыба сползла и стремительно рухнула на мальчика. Школьник получил травмы, несовместимые с жизнью. Буквально за несколько минут до трагедии территорию обходил сторож. Он убедился, что посторонних нет, и вернулся к себе.

За несколько минут до трагедии сторож осмотрел территорию Фото: СУ СКР по Магаданской области

РЕАКЦИЯ

По данному факту тут же было заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». На место ЧП прибыли криминалисты и оперативники.

- Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначена судебная медицинская экспертиза. В ходе расследования следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за надлежащее исполнение обязанностей по очистке зданий от снега и ледовых масс, - прокомментировала Светлана Алимова, официальный представитель СУ СКР по Магаданской области.

Колымская прокуратура организовала свою проверку. А также начала обследование детских садов, школ и других учреждений, куда ходят дети.

Глыба сползла с крыши и стремительно рухнула на мальчика Фото: СУ СКР по Магаданской области

Власти региона поручили незамедлительно привести в порядок крыши, козырьки, дворы и улицы. Будет сделан перерасчет средств, заложенных на снегоуборку на 2023 год.

ПОЧЕМУ КРЫША ДЕТСКОГО САДА НЕ БЫЛА ОЧИЩЕНА?

В мэрии сообщили, что в первую очередь расчищаются крыши, подъезды и подходы там, где в основном ходят дети и родители. Это входные группы и пищеблоки.

- К сожалению, выполнить полноценную очистку одномоментно практически невозможно, так как территории большие, и, расчистив одно учреждение, мы блокируем остальные. Чтобы активизировать работу и обеспечить безопасность, мы перевели детей на «дистант». Существенно осложняет работы припаркованный на пути спецтехники личный автотранспорт, - добавила Светлана Колмогорова.

Что касается детского сада №58, то здесь расчистка была сделана частично. Довести дело до ума планировалось в ближайшее время.

- По детскому саду №58 после очистки территории планировалось удаление с крыши льда и снега. С фасадной стороны здания, там, где перемещаются воспитанники и родители, очистку крыши провели ранее, а с обратной, со стороны хозблока, не успели, так как туда, прежде всего, необходимо было расчистить проезд. Эту работу выполнили, следующим этапом должна была стать расчистка крыши. Дети на этой территории не должны находиться, она ограждена забором, с этой стороны даже нет калитки. К сожалению, мальчика что-то там заинтересовало, - прокомментировал Алексей Юрздицкий, руководитель департамента образования мэрии города Магадана.

КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА СОСУЛЬКИ?

Уборка наледи с крыш - дело рук собственника или управляющей компании. Частный дом приводится в порядок руками хозяев, детские сады, школы и другие соцобъекты - контролирующими ведомствами. Если же сосульки выросли на крыше жилой многоэтажки, в дело вступает «управляйка» или ТСЖ.

Но! Если сосульки свисают с балкона или оконного водоотлива квартиры - это ответственность собственника. Поэтому расправу с наледью лучше не откладывать, иначе это может привести к трагедии.

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