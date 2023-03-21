Сидел в квартире с трупом: в Магадане пермяк под наркотиками сел на бывшую и задушил

Парень, по версии следствия, сел на девушку сверху и закрыл ей рот Фото: СУ СК России по Магаданской области

В Магадане завершено расследование резонансного убийства 20-летней жительницы Пермского края. Ольга (все имена изменены - прим. ред.) вместе с 19-летней подругой в 2022 году перебралась на Колыму. Вслед за девушками поехал Максим, которого с убитой связывали сложные отношения.

«И ВМЕСТЕ НЕ МОГЛИ, И РАЗДЕЛЬНО ТОЖЕ»

Ольга начала встречаться с 20-летним Максимом, когда ей было 15 лет. Несмотря на разницу в возрасте и протесты родителей, пара просуществовала около пяти лет. Отношения молодых знакомые называют бурными и сложными.

- Они часто ссорились, расходились, потом опять сходились. Про то, бил Максим Олю или нет, не знаю, но слухи ходили разные. Они, знаете, и вместе не могли, и раздельно тоже, - рассказала «КП» - Хабаровск» на условиях анонимности знакомая пары.

Первой в Магадан перебралась Ольга вместе со своей подругой, Максим приехал позже. По одной из версий, переезд случился именно из-за парня. Он несколько раз приезжал на Колыму на вахту и зарабатывал неплохие деньги. Якобы смена места жительства была призвана решить финансовый вопрос.

Девушка умерла от механической асфиксии Фото: СУ СК России по Магаданской области

По другой версии, Магадан был лишь временной остановкой в криминальном вояже. Дело в том, что подруга Ольги - закладчица, и на Колыме ей подвернулась работа по продаже наркотиков. Была ли замешана в этом бизнесе пара - пока не раскрывается.

НАШЛИ НАРКОТИКИ

Пермяки приехали в Магадан в ноябре 2022 года, сняли квартиру на Пролетарской, 81. Около месяца компания жила дружно, пока не случилось застолье в декабре 2014 года. Тогда девушки и парень решили выпить, параллельно, по сообщению следствия, употребляли наркотики. Ольга и Максим (на тот момент уже бывшие влюбленные) в очередной раз начали ругаться.

Здесь тоже есть две версии, первая гласит о том, что Ольга приревновала парня к своей подруге и устроила скандал. Согласно второй (не исключает первую), девушка на фоне алкоголя и наркотиков начала истерить. Почуяв неладное, подруга Ольги ушла из квартиры. Дальше со слов Максима:

- Как говорит обвиняемый, он пытался успокоить бывшую девушку. Сел на нее сверху, закрыл рот. Через какое-то время она перестала сопротивляться. Смерть наступила от механической асфиксии, - сообщил «КП» - Хабаровск» источник в правоохранительных органах региона.

На шум и крики обратили внимание соседи. Они позвонили хозяйке квартиры, которую снимали пермяки, и вызвали полицию. В тот же день Максима задержали. Параллельно, по неподтвержденной информации, полицейские взяли и подругу пары с крупной партией наркотиков. Она также рассказала сотрудникам правоохранительных органов о трупе в квартире.

«Я НЕ ХОТЕЛ»

25-летний Максим свою вину не признает и говорит, что убивать бывшую не собирался. Однако обвинение ему предъявлено по статье «Убийство». Парень заявил ходатайство о рассмотрении дела с участием коллегии присяжных заседателей.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Светлана Алимова, официальный представитель СУ СКР по Магаданской области.

Подруга-закладчица стала фигуранткой уголовного дела по подозрению в распространении наркотиков на Колыме. Сейчас она находится под стражей. Парню грозит от шести до 15 лет колонии.

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